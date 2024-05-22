Когда начинать закрывать двери теплицы на ночь?

Рассказываем, в каких случаях закрывать теплицу

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Закрытие дверей теплицы на ночь является важным этапом в уходе за растениями и обеспечении им оптимальных условий для роста и развития. Но когда же следует начинать закрывать двери теплицы на ночь?

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Во-первых, необходимо учитывать климатические условия и регион, в котором находится теплица. Если это холодный регион с низкими температурами, то закрывать двери теплицы следует уже в ранние вечерние часы, чтобы сохранить тепло и защитить растения от заморозков. В теплых регионах можно закрывать двери позже, когда наступает ночная прохлада.

Во-вторых, необходимо учитывать тип теплицы и ее конструкцию. Если это теплица с поликарбонатными стенами, то закрывать двери следует раньше, так как поликарбонат не обладает высокой теплоизоляцией и быстро остывает. В случае стеклянной теплицы, можно закрывать двери позже, так как стекло имеет более высокую теплоизоляцию.

Также важно учитывать тип и возраст растений, выращиваемых в теплице. Молодые растения более чувствительны к холоду и требуют более теплого микроклимата, поэтому закрывать двери теплицы на ночь следует раньше, чем для взрослых растений.

Но не стоит забывать и о вентиляции. Даже при закрытых дверях теплицы необходимо обеспечить постоянный доступ свежего воздуха для растений. Поэтому, если в теплице установлена система вентиляции, то можно закрывать двери позже, чтобы обеспечить растениям необходимое количество кислорода.