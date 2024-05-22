Рассаде томатов после пересадки в теплицу - обязательно: вот чем её полейте — корни окрепнут и пойдут в рост

Полезен такой полив не только томатам, но и любой рассаде после пересадки в теплицу или открытый грунт.
В первую очередь нужно, чтобы корни быстрее окрепли и укоренились, опрысните рассаду "Эпином" для повышения иммунитета и минимизации стресса.
После пересадки полейте растения "Цирконом", который стимулирует корнеобразование и укрепляет иммунитет. На 10 литров воды требуется 1 мл препарата. "Циркон" можно использовать для опрыскиваний и поливов.
В раствор добавьте янтарную кислоту, которая поддерживает иммунитет, помогает справиться со стрессом и является натуральным стимулятором роста. Благодаря этому растения быстрее адаптируются и начнут активно расти.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.