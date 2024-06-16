Самая дорогая недвижимость в Сочи: апартаменты за 767 миллионов рублей

Самая дорогая недвижимость на Черноморском побережье продается в Сочи, согласно анализу рынка первичного жилья, проведенному аналитиками платформы bnMAP. pro. Результаты исследования представлены РБК.
В центре Сочи выставлены апартаменты стоимостью 767 миллионов рублей, площадь которых составляет 384 квадратных метра. Самое доступное жилье также находится в Сочи — объект площадью 19 квадратных метров оценивается в 2,2 миллиона рублей. Среди других недорогих вариантов — студия комфорт-класса площадью 22 квадратных метра за 2,7 миллиона рублей и студия площадью 17 квадратных метров за 3,5 миллиона рублей.
На сегодняшний день на Черноморском побережье продается около 18 тысяч объектов недвижимости, более половины из которых расположены в Сочи. Следом за ним идет Новороссийск, а другие населенные пункты значительно отстают по количеству предложений. Средний бюджет покупки в этой области составляет 24 миллиона рублей, а стоимость квадратного метра превышает 429 тысяч рублей. Около 70 процентов всех новостроек относятся к комфорт-классу, в то время как элитное жилье составляет около 6 процентов рынка, или 1,1 тысячи лотов.
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