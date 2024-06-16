Браузер от Google признан самым быстрым в мире

Тест: Google Chrome стал самым быстрым браузером в мире

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

В "гонках за скоростью" среди интернет-обозревателей выявлен явный лидер — им стал Google Chrome, продемонстрировавший самый высокий показатель среди соперников по итогам испытания Speedometer 3.0.

Фото: Flickr by Anthony Quintano is licensed under CC BY 2.0

Speedometer 3.0 оценивает, насколько эффективно веб-обозреватели взаимодействуют с современными веб-приложениями, имитируя реальные действия пользователей. Успех Speedometer 3.0 стал результатом совместной работы IT-корпораций Apple, Google, Microsoft и Mozilla.

С использованием испытаний разработчики Google выявили и улучшили те функции, которые требовали наибольшего времени для выполнения. Среди них — функция SpaceSplitString, манипуляции со строками, удаление дубликатов таблиц стилей и многие другие. В дополнение была улучшена работа "сборщика мусора", что прибавило еще 3 % к показателю Speedometer 3.0.

Достижения Google Chrome подталкивают его конкурентов, построенных на основе Chromium, к активным действиям. Однако преимущество лидера настолько значительно, что в ближайшем будущем вряд ли кто-то сможет поспорить за его первенство. На данный момент доля рынка мировых браузеров Google Chrome составляет более 65 %, в то время как его главные конкуренты, Apple Safari и Edge, имеют гораздо более скромные показатели — 18,2 % и 5,2 % соответственно.