Хроническая болезнь почек у женщин в постменопаузальном периоде может привести к потере зубов из-за нарушений в минеральном костном обмене, как выяснили исследователи из Национального университета Чоннам в Южной Корее. Их результаты были опубликованы в журнале Menopause.
Ученые проанализировали данные о здоровье 65 тысяч участников, включая оценку функции почек. Они обнаружили значительную связь между снижением клубочковой фильтрации и потерей зубов у женщин в возрасте от 66 до 79 лет. Когда почки не способны эффективно фильтровать вредные вещества, это приводит к нарушению минерального обмена в организме, в результате чего зубы не получают необходимых минералов, что может привести к их выпадению.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.