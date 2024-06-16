Учёные обнаружили неожиданную причину выпадения зубов у женщин пожилого возраста

Menopause: потеря зубов в постменопаузе вызвана хронической болезнью почек

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хроническая болезнь почек у женщин в постменопаузальном периоде может привести к потере зубов из-за нарушений в минеральном костном обмене, как выяснили исследователи из Национального университета Чоннам в Южной Корее. Их результаты были опубликованы в журнале Menopause.

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Ученые проанализировали данные о здоровье 65 тысяч участников, включая оценку функции почек. Они обнаружили значительную связь между снижением клубочковой фильтрации и потерей зубов у женщин в возрасте от 66 до 79 лет. Когда почки не способны эффективно фильтровать вредные вещества, это приводит к нарушению минерального обмена в организме, в результате чего зубы не получают необходимых минералов, что может привести к их выпадению.