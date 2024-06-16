Российские туристы этим летом массово отправятся в отпуск в три страны СНГ — Узбекистан, Азербайджан и Киргизию. Такие данные представлены в исследовании бронирований сервиса путешествий "Туту", оказавшемся в распоряжении "Ленты.ру".
Среди зарубежных бронирований 18,73% приходятся на Узбекистан, 14,73% — на Азербайджан и 9,59% — на Киргизию. В список популярных направлений также вошли Турция, Армения, Белоруссия и Казахстан. Однако наибольшей популярностью пользуются внутренние направления.
"В топ-5 авианаправлений вошли Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды", — говорится в сообщении.
Доля пассажиров в столицу составляет 15,8%, в Сочи — 13,8%, в Санкт-Петербург — 8,3%, в Калининград — 4,5% и в Минеральные Воды — 2,8%. Летом россияне также планируют посетить Екатеринбург, Махачкалу, Красноярск, Новосибирск и Тюмень.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.