Избавляемся от колорадского жука: опрысните кусты этими натуральными средствами — эффективно уничтожают вредителя

Как бороться с колорадским жуком

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Эти средства помогут в борьбе с колорадским жуком.

Фото: commons.wikimedia.org by Участник:№231-567 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Растолчённые головки чеснока и шелуху лука в объёме по 200 г объединяют и кипятят на минимальном огне в 10 литрах воды в течение 2 часов. При желании можно также добавить 200 г махорки. Охлаждённый отвар процеживают, доливают воду при необходимости до исходного объёма в 10 литров и размешивают в нем 30 г тертого или жидкого хозяйственного мыла.

Трёхлитровую банку заполняют на треть объёма луковой шелухой, заливают тёплой водой до верхнего края и оставляют емкость в темном месте на 2 суток. Готовый настой разбавляют водой в пропорции 1:2, после чего добавляют в него 10 г жидкого мыла.

В бачок помещают 500 г сухой луковой шелухи, заливают 10 л кипящей воды. Через двое суток в отфильтрованном настое разводят 2 столовые ложки жидкого мыла.

Орошение посадок чесночными и луковыми составами помогает, особенно когда вредители только появились и ещё не успели распространиться на большую площадь.