Что видит кошка, которая "зависла" и начала смотреть в стену

Стало известно, почему кошка иногда "зависает" и смотрит в стену

0:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Как известно, кошки иногда проявляют странное поведение, внезапно останавливаясь и вглядываясь в стену.

Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В этой статье мы объясним, почему наши четвероногие друзья так ведут себя. Главная причина такого поведения у кошек — их острый слух.

Когда кошка вдруг останавливается и устремляет взгляд в стену, она на самом деле прислушивается к звукам.

Другие возможные причины включают возрастные изменения или заболевания, например, кошачью гиперестезию. Это заболевание может проявляться внезапной остановкой с испуганным взглядом.