Что видит кошка, которая "зависла" и начала смотреть в стену

Как известно, кошки иногда проявляют странное поведение, внезапно останавливаясь и вглядываясь в стену.
В этой статье мы объясним, почему наши четвероногие друзья так ведут себя. Главная причина такого поведения у кошек — их острый слух.
Когда кошка вдруг останавливается и устремляет взгляд в стену, она на самом деле прислушивается к звукам.
Другие возможные причины включают возрастные изменения или заболевания, например, кошачью гиперестезию. Это заболевание может проявляться внезапной остановкой с испуганным взглядом.
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