"СберСтрахование" заявило об упрощённом порядке выплат пострадавшим от пожаров в Иркутской области

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"СберСтрахование" упростило возмещение ущерба от пожаров в Иркутской области

1:08
Страхование

"СберСтрахование" сообщило об упрощении порядка урегулирования убытков для клиентов, чьё имущество пострадало от пожаров в Иркутской области.

"СберСтрахование" упростило возмещение ущерба от пожаров в Иркутской области
Фото: flickr.com by Montecruz Foto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Пожары, начавшиеся в регионе 6 мая, нанесли наибольший ущерб Братскому району и городу Вихоревке, затронув 8 садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). По данным Интерфакса, огонь повредил более 700 построек, включая жилые дома. В регионе введён режим чрезвычайной ситуации.

В базе "СберСтрахования" числятся 69,7 тысяч полисов страхования недвижимости жителей Иркутской области. Выплаты клиентам будут производиться на основании минимального пакета документов, отметил страховщик.

Для подачи заявления о страховом случае, связанном с имуществом, клиенты могут воспользоваться мобильным приложением «СберСтрахование» или позвонить по бесплатному номеру 900 контактного центра компании.

Ранее в Череповце мужчина выронил наркотики из шапки в офисе "Росгосстраха".

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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