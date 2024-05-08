Не верьте слухам: автоэксперт развенчивает 5 стойких мифов о вашем автомобиле

Автоэксперт Егор Васильев в интервью для "Российской газеты" развенчал несколько популярных мифов среди автовладельцев.
В частности, существует мнение, что антикоррозийная обработка надежно защищает кузов новых автомобилей от ржавчины. Васильев уточняет, что хотя антикор действительно повышает устойчивость к коррозии, его защитные свойства могут нарушиться при столкновении с сугробом, что приведет к появлению ржавчины. Для старых машин антикор лишь скрывает уже имеющиеся проблемы, а не решает их.
Также распространено заблуждение о том, что менять масло в коробке передач не нужно. Васильев напоминает, что коробка передач — это дорогой агрегат, требующий регулярного технического обслуживания. Он рекомендует менять масло каждые 40-50 тысяч километров.
Другой миф заключается в том, что автомобили с полным приводом идеально управляются на скользкой дороге. По словам эксперта, авто с полным приводом разгоняются быстрее, что увеличивает риск при маневрировании на высокой скорости.
Ещё одно распространённое мнение, что нельзя резко поворачивать руль, Васильев считает ошибочным. Он объясняет, что резкий поворот руля допустим в случае необходимости экстренного маневра, при этом не следует удерживать руль в крайнем положении слишком долго.
И, наконец, существует стереотип, что мужчины лучше управляют автомобилем, чем женщины. Васильев подчеркивает, что женщины часто лучше справляются с управлением в обычных условиях, тогда как мужчины могут быть более эффективны в экстремальных ситуациях, которые часто происходят по их собственной инициативе.
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