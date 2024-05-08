Врач-уролог и эндокринолог Андрей Лычагин предупредил, что длительное вождение автомобиля в неудобной позе может нанести серьёзный вред здоровью, о чём он рассказал в беседе с изданием "Газета.ru".
Он подчеркнул, что необходимо избегать слишком близкого расположения относительно руля, чтобы предотвратить травмы при авариях. Неудобная поза может вызвать напряжение в мышцах спины, нарушить функцию нервных окончаний в малом тазу и привести к развитию хронических тазовых болей. Кроме того, существует риск развития миофасциального синдрома, сопровождающегося сильными болями в мышцах, окружающих позвоночник.
"Кресло водителя должно быть максимально удобным. Также полезно использовать различные массажёры для тела, которые будут разгонять кровоток", — поделился Андрей Лычагин.
После введения западных санкций и ограничения импорта нефтепродуктов, Россия переориентировала рынок сбыта своих энергоресурсов, сделав Турцию основным направлением поставок.