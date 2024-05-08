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Любовь Степушова
Следующий президент Литвы может стать пророссийским

На выборах президента Литвы зарегистрирован кандидат, который не допустит войны с РФ

4:03
Мир » Бывший СССР » Прибалтика

В Литве через несколько дней состоятся президентские выборы. Есть кандидат, который мог бы помочь стране не скатиться в прямую войну с Россией.

На выборах президента Литвы зарегистрирован кандидат, который не допустит войны с РФ
Фото: commons.wikimedia.org by Ted is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Бездумная Литва в пещерной русофобии

Литва всегда славилась своей русофобией, которая стала пещерной. Премьер министр Литвы Ингрида Шимоните заявила FT, что у неё есть разрешение парламента на отправку контингента на Украину в рамках учебной миссии. Правда Киев пока не попросил об этом.

Россия сочтёт это провокацией, считает Шимоните, но не стоит думать об этом.

"Если бы мы думали только о российском ответе, то не смогли бы никого послать", — сказала она.

Парламент Литвы в декабре оформил такое решение, называлось число в 40 военнослужащих. Конечно, это ни о чём в плане влияния на ход СВО, но Литва всегда хочет быть первой в желании уничтожить свой народ назло России.

За что будут умирать литовские солдаты?

В данном случае речь идёт именно об угрозе прямого вовлечения Литвы в "горячую" войну.

В любом случае многие миллиарды евро будут изъяты из бюджета страны и переданы властям Украины. Поражение Киева, которое неизбежно, никогда эти деньги не вернёт, а ведь они могли быть вложены в социальные программы по решению, например, демографической проблемы.

Удивительно, но когда ликвидирована крупная промышленность, закрыта атомная станция, уехали миллион жителей, а рождаемость стала случайной, Литва выбрала "путь борьбы" с россиянами и белорусами (и китайцами).

Литва сегодня — это соединение европейской провинции и заморской колонии США. У неё есть несколько геральдических атрибутов государства, которое не распоряжается ни собственной землёй, ни валютой, ни военными структурами и структурами безопасности. Литва потеряла независимую внешнюю политику раньше всех постсоветских государств.

Врач может вылечить Литву от русофобии

В такой атмосфере в Литве находятся здравомыслящие политики. В преддверие президентских выборов 12 мая 2024 года из восьми кандидатов один высказывается против приёма Украины в НАТО и ЕС.

Это врач по профессии, независимый кандидат Эдуардас Вайткус. По его мнению, продолжение "безрассудной федерализации" Евросоюза ускорит его распад.

"Реализация призывов о срочном присоединении к ЕС Армении, Молдавии или даже части Украины только усилит хаос, нарушит порядок (у этих государств не будет ни чётких границ, ни даже соглашений о границах в ближайшем будущем без новых международных соглашений), создаст условия для крупномасштабной контрабанды, коррупции и хаоса", — сказал он на дебатах.

"Нам нужно учиться у США, которые ведут переговоры с Россией по своим вопросам, а мы не знаем, что делаем", — добавил Вайткус.

Ранее он советовал соотечественникам вспомнить речь президента РФ Владимира Путина в Мюнхене и проанализировать, "какими словами, каким голосом, каким тембром он произносит те или иные слова".

"Так же, как Литва важна для меня, Россия важна для Владимира Путина, он делает то, что должен делать глава страны", — сказал кандидат в президенты Литвы и добавил, что "если бы не Путин, Россия была бы разорвана на части".

Президент Литвы избирается гражданами страны всеобщим прямым тайным голосованием сроком на пять лет. У всех литовцев появился шанс не умереть за "независимость" Украины.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы война литва ингрида шимоните
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