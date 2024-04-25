РФ вышлет двух литовских дипломатов

Россия вышлет двух литовских дипломатов в ответ на действия Литвы

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В ответ на объявление о нежелательном лице российских дипломатов, Москва высылает двух представителей Латвии взамен, указано в официальном заявлении Министерства иностранных дел РФ.

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По информации от МИД России, временному поверенному в делах Латвии Даце Рутка была предъявлена декларация. Главе дипломатической миссии Латвии выразили категорический протест в связи с решением о нежелательности двух сотрудников посольства России в Латвии, причем без весомых обоснований.

Согласно принципу взаимности и в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических связях 1961 года было объявлено о высылке из России двух дипломатических работников посольства Латвии, как описано в официальном документе.

Кроме того, латвийской стороне было уведомлено, что в случае продолжения враждебных действий в отношении российских дипломатов, Москва "примет другие меры, недопустимые для Риги", по утверждению в МИД РФ.