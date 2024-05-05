Тенденции рынка недвижимости в Литве: сравнение роста цен в балтийских странах

В последние годы Литва выделяется среди европейских стран своим значительным ростом стоимости жилья, как подтверждают данные Eurostat.
Эксперты подчеркивают, что с 2010 по прошлый год цены на аренду жилой недвижимости в Литве увеличились на 170%, что позволило стране занять второе место в рейтинге Балтийских стран.
Самый высокий рост цен на аренду жилья наблюдается в Эстонии, где показатель достиг 218%. Также заметный рост цен зафиксирован в Ирландии, где цены удвоились, достигнув 100%, по данным Eurostat.
Как сообщает портал "Недвижимость и строительство", в связи с ростом цен, жители Литвы стали приобретать жилье меньшей площади.
Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.