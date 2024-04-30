"Чей Крым?": литовские таможенники начали опрашивать россиян на границе

На границе с Литвой россиян начали спрашивать про Крым

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Автобус из Молдовы, следовавший из Санкт-Петербурга в Тирасполь с 57 пассажирами на борту, был остановлен на границе с Литвой, как сообщает издание "КП в Молдове". По словам пассажиров, литовские таможенные служащие задавали вопросы о принадлежности Крыма и российской военной операции в Украине, а также проводили проверки на детекторе лжи.

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Из сообщения становится ясно, что багаж всех 57 пассажиров был несколько раз тщательно осмотрен таможенниками. В итоге 17 человек были отделены от остальных. Несмотря на все проверки, автобусу так и не разрешили пересечь границу.