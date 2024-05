Витамин C в косметике: эффективность и сочетание с другими ингредиентами

Чем витамин C полезен и вреден для кожи

Эксперты подчеркивают пользу и важность витамина C в косметике, отмечая его способность лечить акне и предотвращать признаки старения кожи.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Витамин C подходит для всех типов кожи в зависимости от концентрации: для чувствительной кожи рекомендуется использовать низкие концентрации (около 5%), в то время как для жирной и комбинированной кожи — более высокие. Он также эффективен для кожи с розацеа, укрепляя сосудистую стенку, и для снижения гиперпигментации за счет уменьшения выработки меланина. Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать липосомированную форму витамина C для глубокого проникновения в дерму. При использовании наружных средств с витамином C следует избегать яркого солнечного света, чтобы предотвратить его окисление. Производители часто комбинируют витамин C с другими ингредиентами, такими как витамин E и феруловая кислота, для усиления осветляющего и антиоксидантного эффекта.

Важно помнить, что витамин C не рекомендуется сочетать с ретинолом или бензоилпероксидом, чтобы избежать нежелательных реакций на коже.