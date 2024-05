Вырастите хороший урожай свёклы: названы ключевые моменты выращивания корнеплода

Свёкла — ключевой овощ для борща, который выращивают для летнего и зимнего потребления. Она ценится за насыщенный цвет, сладость и пользу. Хороший урожай зависит от размера корнеплодов: они должны быть средней величины и хорошо храниться.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center is licensed under Public domain