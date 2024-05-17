Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые предложили новые ответы на загадку марсианского метана
Как приготовить салат из арбуза, феты и амаранта
Чем витамин C полезен и вреден для кожи
Эксперты ответили, почему кошка вылизывается
В Судане найдены наскальные рисунки возрастом 5000 лет
Финский журналист обвинил Россию в подкупе судей в финале ЧМ-2014 по хоккею
Наташа Лионн из "Жизни матрёшки" присоединилась к касту "Фантастической четвёрки"
Врач Драпкина: физическая активность и отсутствие курения снижают риск смерти на 39%
Пирог с ромом: вкусный десерт к чаю
Вырастите хороший урожай свёклы: названы ключевые моменты выращивания корнеплода

Как вырастить хороший урожай свёклы

2:05
Садоводство » Советы

Свёкла — ключевой овощ для борща, который выращивают для летнего и зимнего потребления. Она ценится за насыщенный цвет, сладость и пользу. Хороший урожай  зависит от размера корнеплодов: они должны быть средней величины и хорошо храниться.

Как вырастить хороший урожай свёклы
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center is licensed under Public domain

Для летнего урожая свёклу сеют в теплице ранней весной, а для зимнего хранения — в открытый грунт в конце весны. Свёклу можно выращивать по краю грядок совместно с луком или чесноком.

Прореживание — ключ к хорошему урожаю. Семена сеют через 1-2 см, поскольку свекла хорошо всходит при достаточной влажности. Первое прореживание проводят при появлении 3-4 листьев, оставляя между растениями 3-4 см. Второе — до 8-10 см, чтобы корнеплоды имели достаточно места для роста.

Плодородная почва с нейтральной реакцией — залог крупных корнеплодов. Перед посевом почву удобряют перегноем и древесной золой, которая снижает кислотность. На кислой почве свекла растет плохо, поэтому осенью почву известкуют, а весной, при необходимости, добавляют доломитовую муку или золу.

Полив важен в первую половину лета. Молодые растения нужно часто поливать, чтобы избежать пересыхания. В августе поливы уменьшают, что помогает предотвратить гнили корнеплодов.

Подкормка проводится раз в месяц настоем травы. В августе для повышения сладости свёклу поливают солевым раствором (1-2 столовые ложки соли на ведро воды) или монофосфатом калия (30 г на 10 л воды).
Уход включает в себя хорошую подготовку почвы, регулярный полив, прореживание, прополку и рыхление. В августе растения подкармливают солью и монофосфатом калия для сладости. Соблюдая эти правила, вы получите хороший урожай сладкой свеклы.

Все секреты выращивания свеклы
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Продюсер Яна Рудковская показала королевский завтрак младшего сына Арсения

Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала особенные завтраки для младшего сына Арсения.

Яна Рудковская показала, чем кормит сына на завтрак
Сорт "Тёща F1" - идеальный выбор огурцов
Рассказываем о высокоурожайном сорте огурцов
"Она ко мне не имеет никакого отношения": сестра Ольги Бузовой рассказала о конфликтах с певицей
Сын Олега Газманова показал изменившегося до неузнаваемости Михаила Шуфутинского
Гадать надо не картам, а по глазам Сергей Лебедев Зеленский сам создаст условия для освобождения Харькова русской армией Дмитрий Плотников Лидеры стран БРИКС отказываются от присутствия на "мирной конференции" в Швейцарии Любовь Степушова
Рокер Валерий Кипелов рассказал, какая песня Шамана довела его до слез
"Я много раз ходил по краю": Топалов рассказал о том, как Тодоренко повлияла на его судьбу
Неожиданное признание: фигуристка Медведева рассказала о своих чувствах к сыну Авербуха
Неожиданное признание: фигуристка Медведева рассказала о своих чувствах к сыну Авербуха
Последние материалы
Гадать надо не картам, а по глазам
Врач Драпкина: физическая активность и отсутствие курения снижают риск смерти на 39%
Пирог с ромом: вкусный десерт к чаю
Жители Калининграда больше не смогут летать в Турцию
Мнение эксперта о пользе и безопасности тканевых масок
Кинологи назвали породы собак, которые не уживутся в квартирах
3 способа снизить расход топлива: об этих хитростях стоит узнать каждому
ГУР Украины могло прикрывать исполнителей теракта на "Северных потоках"
Собчак высказалась о внешности самого красивого мужчины Великобритании
Польша настаивает на участии в программе по размещению ядерного оружия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников