Вырастите хороший урожай свёклы: названы ключевые моменты выращивания корнеплода

Как вырастить хороший урожай свёклы

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Свёкла — ключевой овощ для борща, который выращивают для летнего и зимнего потребления. Она ценится за насыщенный цвет, сладость и пользу. Хороший урожай зависит от размера корнеплодов: они должны быть средней величины и хорошо храниться.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center is licensed under Public domain

Для летнего урожая свёклу сеют в теплице ранней весной, а для зимнего хранения — в открытый грунт в конце весны. Свёклу можно выращивать по краю грядок совместно с луком или чесноком.

Прореживание — ключ к хорошему урожаю. Семена сеют через 1-2 см, поскольку свекла хорошо всходит при достаточной влажности. Первое прореживание проводят при появлении 3-4 листьев, оставляя между растениями 3-4 см. Второе — до 8-10 см, чтобы корнеплоды имели достаточно места для роста.

Плодородная почва с нейтральной реакцией — залог крупных корнеплодов. Перед посевом почву удобряют перегноем и древесной золой, которая снижает кислотность. На кислой почве свекла растет плохо, поэтому осенью почву известкуют, а весной, при необходимости, добавляют доломитовую муку или золу.

Полив важен в первую половину лета. Молодые растения нужно часто поливать, чтобы избежать пересыхания. В августе поливы уменьшают, что помогает предотвратить гнили корнеплодов.

Подкормка проводится раз в месяц настоем травы. В августе для повышения сладости свёклу поливают солевым раствором (1-2 столовые ложки соли на ведро воды) или монофосфатом калия (30 г на 10 л воды).

Уход включает в себя хорошую подготовку почвы, регулярный полив, прореживание, прополку и рыхление. В августе растения подкармливают солью и монофосфатом калия для сладости. Соблюдая эти правила, вы получите хороший урожай сладкой свеклы.