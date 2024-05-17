Почему россиянам отказывают в шенгенских визах 2024: советы экспертов

Отказы в шенгене могут быть из-за неверно оформленных документов

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Страны Шенгенской зоны могут отказывать россиянам в визах из-за неправильно оформленных документов, как объяснили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

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Директор департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветта Вердиян отметила, что количество выданных россиянам многократных шенгенских виз снизилось, но процент отказов остался на уровне прошлого года. Она уточнила, что 90 процентов отказов связано с самостоятельным оформлением документов туристами, которые часто допускают ошибки. Вердиян рекомендовала обращаться за помощью к специалистам.

Она также добавила, что самыми лояльными к россиянам европейскими странами остаются Италия, Франция, Венгрия, Швейцария и Испания. По ее словам, процесс оформления шенгенской визы занимает в среднем от месяца до полутора месяцев.