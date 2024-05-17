Ученые нашли способ потреблять жирную пищу без вреда для фигуры

Пять часов тренировок в неделю меняют метаболизм жиров в организме

2:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Университета Абердина установили, что пять часов физической активности в неделю изменяют способ, которым организм сжигает насыщенные жиры, и способствуют их использованию в качестве энергии. При этом увеличение массы подкожно-жировой клетчатки не наблюдается.

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Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.

Исследовательская команда изучала, как различные виды жиров перерабатываются организмом в зависимости от уровня физической подготовки. Для этого они провели эксперимент с двумя группами добровольцев. Первая группа состояла из тренированных мужчин-спортсменов с хорошим здоровьем, а вторая — из добровольцев с диабетом второго типа, которые практически не занимались спортом.

Обе группы регулярно выполняли физические упражнения в течение восьми недель.

Спортсменов попросили снизить интенсивность их обычных тренировок. Люди с диабетом второго типа выполняли упражнения на выносливость по пять часов в неделю.

До и после эксперимента добровольцам вводили небольшое количество различных жиров с помощью инъекций и делали МРТ, чтобы определить, как разные типы жиров ведут себя в мышечных клетках. Насыщенные жиры считаются самыми "вредными", так как их избыток способствует появлению атеросклеротических бляшек в сосудах и увеличению веса.

В естественном виде насыщенные жиры содержатся в сливочном масле, сыре, жирном мясе, мороженом и фастфуде.

Выяснилось, что у спортсменов насыщенные жиры активно использовались во время физической активности в качестве "предпочтительного источника энергии". Изначально организм нетренированных участников с диабетом в основном запасал эти жиры, накапливая их в виде подкожно-жировой клетчатки.

Однако после завершения тренировочной программы метаболизм насыщенных жиров у участников с диабетом стал схож с метаболизмом у спортсменов (с пониженной физической нагрузкой). Это не только способствовало снижению веса, но и улучшило регуляцию глюкозы в организме.