Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Аэропорт Якутска" обязали выплатить "Ингосстраху" 1,1 млрд рублей
Врач Карань: если клещ является носителем боррелии, то нужны антибиотики
"За рулём" назвал последствия, если в двигатель авто залить более густое масло
Рецепт вкусного смузи из клубники, банана и семян льна
Наташа Королёва показала, как выглядела в школьные годы
Секрет для кожи: способы устранения лишнего жирного блеска на лице
Сорт огурцов "СВ 4097 ЦВ F1"
Кинологи назвали обязательный для щенков аксессуар
Отказы в шенгене могут быть из-за неверно оформленных документов
Ученые нашли способ потреблять жирную пищу без вреда для фигуры

Пять часов тренировок в неделю меняют метаболизм жиров в организме

2:16
Наука

Ученые из Университета Абердина установили, что пять часов физической активности в неделю изменяют способ, которым организм сжигает насыщенные жиры, и способствуют их использованию в качестве энергии. При этом увеличение массы подкожно-жировой клетчатки не наблюдается.

Пять часов тренировок в неделю меняют метаболизм жиров в организме
Фото: unsplash.com by Dan Gold is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.

Исследовательская команда изучала, как различные виды жиров перерабатываются организмом в зависимости от уровня физической подготовки. Для этого они провели эксперимент с двумя группами добровольцев. Первая группа состояла из тренированных мужчин-спортсменов с хорошим здоровьем, а вторая — из добровольцев с диабетом второго типа, которые практически не занимались спортом.

Обе группы регулярно выполняли физические упражнения в течение восьми недель.

Спортсменов попросили снизить интенсивность их обычных тренировок. Люди с диабетом второго типа выполняли упражнения на выносливость по пять часов в неделю.

До и после эксперимента добровольцам вводили небольшое количество различных жиров с помощью инъекций и делали МРТ, чтобы определить, как разные типы жиров ведут себя в мышечных клетках. Насыщенные жиры считаются самыми "вредными", так как их избыток способствует появлению атеросклеротических бляшек в сосудах и увеличению веса.

В естественном виде насыщенные жиры содержатся в сливочном масле, сыре, жирном мясе, мороженом и фастфуде.

Выяснилось, что у спортсменов насыщенные жиры активно использовались во время физической активности в качестве "предпочтительного источника энергии". Изначально организм нетренированных участников с диабетом в основном запасал эти жиры, накапливая их в виде подкожно-жировой клетчатки.

Однако после завершения тренировочной программы метаболизм насыщенных жиров у участников с диабетом стал схож с метаболизмом у спортсменов (с пониженной физической нагрузкой). Это не только способствовало снижению веса, но и улучшило регуляцию глюкозы в организме.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Продюсер Яна Рудковская показала королевский завтрак младшего сына Арсения

Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала особенные завтраки для младшего сына Арсения.

Яна Рудковская показала, чем кормит сына на завтрак
Сорт "Тёща F1" - идеальный выбор огурцов
Рассказываем о высокоурожайном сорте огурцов
"Она ко мне не имеет никакого отношения": сестра Ольги Бузовой рассказала о конфликтах с певицей
Сын Олега Газманова показал изменившегося до неузнаваемости Михаила Шуфутинского
Путин: легитимность Зеленского нужна для подписания судьбоносных документов с РФ Любовь Степушова Гадать надо не картам, а по глазам Сергей Лебедев Зеленский сам создаст условия для освобождения Харькова русской армией Дмитрий Плотников
Рокер Валерий Кипелов рассказал, какая песня Шамана довела его до слез
"Я много раз ходил по краю": Топалов рассказал о том, как Тодоренко повлияла на его судьбу
Неожиданное признание: фигуристка Медведева рассказала о своих чувствах к сыну Авербуха
Неожиданное признание: фигуристка Медведева рассказала о своих чувствах к сыну Авербуха
Последние материалы
Юрист объяснил, как поступить, если сотрудник ГИБДД забрал документы и не отдаёт
Ученые предложили новые ответы на загадку марсианского метана
Как приготовить салат из арбуза, феты и амаранта
Как вырастить хороший урожай свёклы
Чем витамин C полезен и вреден для кожи
Эксперты ответили, почему кошка вылизывается
В Судане найдены наскальные рисунки возрастом 5000 лет
Финский журналист обвинил Россию в подкупе судей в финале ЧМ-2014 по хоккею
Наташа Лионн из "Жизни матрёшки" присоединилась к касту "Фантастической четвёрки"
Гадать надо не картам, а по глазам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников