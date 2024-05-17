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Автоэксперт рассказал, что будет, если в двигатель авто залить более густое масло

"За рулём" назвал последствия, если в двигатель авто залить более густое масло

1:20
Авто

Эксперты журнала "За рулём" рассказали, можно ли использовать более вязкое моторное масло в двигателях с большим пробегом и как это влияет на расход масла и необходимость капитального ремонта.

"За рулём" назвал последствия, если в двигатель авто залить более густое масло
Фото: sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Специалисты уточнили, что выбор моторного масла следует основывать на состоянии двигателя, а не только на пробеге. Заливка масла с вязкостью 5W-50 вместо рекомендованных 5W-30 или 5W-40 может привести к нежелательным последствиям.

Если двигатель в хорошем состоянии, использование более вязкого масла может вызвать перегрев поршней. Это приведет к износу шатунно-поршневой группы из-за плохой теплопроводности и увеличенного трения, что, в свою очередь, вызовет масляное голодание и повышенный расход топлива, особенно в современных двигателях с узкими масляными каналами.

Для старых двигателей ситуация может быть иной. Проблемы в работе двигателя с большим пробегом и износом могут временно компенсироваться использованием более вязкого масла, но это ускорит износ турбины.

В итоге эксперты рекомендуют придерживаться рекомендаций производителя и использовать масло, соответствующее спецификациям двигателя, чтобы избежать серьёзных проблем и дорогостоящего ремонта.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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