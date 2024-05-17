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Вкусный смузи из клубники, банана, семян льна и соевого молока: освежающий напиток для укрепления иммунитета

Рецепт вкусного смузи из клубники, банана и семян льна

0:36
Еда

Хотите повысить свой иммунитет, тогда приготовьте этот смузи из клубники, банана, семян льна и соевого молока.

Рецепт вкусного смузи из клубники, банана и семян льна
Фото: flickr.com by Danny Nicholson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Это рецепт освежающего напитка, который вы можете приготовить для своих близких на завтрак. 

Ингредиенты

  • 1 банан
  • 200 мл соевого молока
  • 1 горсть миндаля
  • 1 горсть клубники
  • 2 столовые ложки семян льна

Приготовление

Нарежьте банан и клубнику. Добавьте все остальные ингредиенты в блендер и перемешайте до получения однородной массы. При подаче украсьте клубникой и миндалём. 

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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