Вкусный смузи из клубники, банана, семян льна и соевого молока: освежающий напиток для укрепления иммунитета

Рецепт вкусного смузи из клубники, банана и семян льна

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Хотите повысить свой иммунитет, тогда приготовьте этот смузи из клубники, банана, семян льна и соевого молока.

Фото: flickr.com by Danny Nicholson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Это рецепт освежающего напитка, который вы можете приготовить для своих близких на завтрак.

Ингредиенты

1 банан

200 мл соевого молока

1 горсть миндаля

1 горсть клубники

2 столовые ложки семян льна

Приготовление

Нарежьте банан и клубнику. Добавьте все остальные ингредиенты в блендер и перемешайте до получения однородной массы. При подаче украсьте клубникой и миндалём.