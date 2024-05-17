Вкусный смузи из клубники, банана, семян льна и соевого молока: освежающий напиток для укрепления иммунитета
Рецепт вкусного смузи из клубники, банана и семян льна
0:36
Хотите повысить свой иммунитет, тогда приготовьте этот смузи из клубники, банана, семян льна и соевого молока.
Фото: flickr.com by Danny Nicholson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Это рецепт освежающего напитка, который вы можете приготовить для своих близких на завтрак.
Ингредиенты
- 1 банан
- 200 мл соевого молока
- 1 горсть миндаля
- 1 горсть клубники
- 2 столовые ложки семян льна
Приготовление
Нарежьте банан и клубнику. Добавьте все остальные ингредиенты в блендер и перемешайте до получения однородной массы. При подаче украсьте клубникой и миндалём.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
10 рецептов зеленых детокс-смузи, которые помогут очистить организм