Кошка с бешеной скоростью начинает зализывать место, где вы ее погладили: что это значит — ни за что не догадаетесь

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Эксперты ответили, почему кошка вылизывается

1:04
Зоосфера » Кошки

Кошки — существа очень чистоплотные. Каждый владелец знает, что они любят умываться. Иногда питомец начинает вылизываться сразу после того, как его погладили.

Эксперты ответили, почему кошка вылизывается
Фото: commons.wikimedia.org by Izemeh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Что означает такое поведение?

Есть несколько возможных причин.

Во-первых, это связано с инстинктами. Кошки предпочитают свой собственный запах. Поэтому они могут облизывать хозяина или тереться о его ноги, чтобы таким образом пометить свою территорию. Если руки хозяина пахнут мылом или духами, а он гладит кошку, она захочет избавиться от постороннего запаха и начнет вылизываться.

Также важно помнить, что кошки очень внимательно следят за состоянием своей шерсти. Если шерсть изменилась, например, взъерошилась, кошка немедленно попытается это исправить.

Иногда кошка может быть в плохом настроении. В этом случае она начнет вылизывать место, где ее только что погладили, и постарается уйти подальше, чтобы больше к ней не прикасались.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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