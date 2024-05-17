Кошка с бешеной скоростью начинает зализывать место, где вы ее погладили: что это значит — ни за что не догадаетесь

Кошки — существа очень чистоплотные. Каждый владелец знает, что они любят умываться. Иногда питомец начинает вылизываться сразу после того, как его погладили.
Есть несколько возможных причин.
Во-первых, это связано с инстинктами. Кошки предпочитают свой собственный запах. Поэтому они могут облизывать хозяина или тереться о его ноги, чтобы таким образом пометить свою территорию. Если руки хозяина пахнут мылом или духами, а он гладит кошку, она захочет избавиться от постороннего запаха и начнет вылизываться.
Также важно помнить, что кошки очень внимательно следят за состоянием своей шерсти. Если шерсть изменилась, например, взъерошилась, кошка немедленно попытается это исправить.
Иногда кошка может быть в плохом настроении. В этом случае она начнет вылизывать место, где ее только что погладили, и постарается уйти подальше, чтобы больше к ней не прикасались.
Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала особенные завтраки для младшего сына Арсения.