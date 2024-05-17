Каким аксессуаром должен обладать каждый щенок: не купить его — преступление

Многие новоиспеченные владельцы собак сталкиваются с дилеммой: стоит ли выбирать для щенка ошейник или шлейку?
Неопытные собаководы опасаются, что ошейник может случайно передавить шею питомца и вызвать удушье. Исходя из этого, многие приобретают шлейки, что является ошибочным решением.
Дело в том, что щенок быстро растет, и в это время у него активно формируется скелет.
Неправильное распределение нагрузки, что часто происходит с активными щенками, может привести к выворачиванию локтей и неправильному развитию позвоночника. Шлейку рекомендуется использовать, когда щенок подрос: для мелких пород в 6-10 месяцев, для крупных — в 1,5-2 года.
Правильно подобранная шлейка распределяет нагрузку на грудную клетку, снижая нагрузку на позвоночник.
Кроме того, при необходимости удержать собаку — например, чтобы предотвратить нежелательный контакт с другими животными — шлейка окажется более удобным вариантом, чем ошейник.
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