Лайфхаки для матовой кожи: секреты борьбы с жирным блеском

Секрет для кожи: способы устранения лишнего жирного блеска на лице

1:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Жирный блеск на коже, который возникает в течение дня, является распространенной проблемой, вызванной усиленной работой сальных желез. Предлагаем эффективные лайфхаки, которые помогут быстро избавиться от жирного блеска и придать коже матовый вид!

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Вместо спиртосодержащих матирующих салфеток, которые могут вызвать еще большее выделение себума, используй тоник. Он быстро увлажняет и нормализует состояние кожи. Перелей средство в удобный дорожный флакон и носи с собой вместе с ватными дисками для быстрой коррекции макияжа в течение дня. Для регулирования выработки себума в течение дня также можно попробовать матирующий спрей для лица с цинком. Это средство поможет освежить кожу и предотвратить размазывание макияжа.

Еще один полезный лайфхак — использование матирующих салфеток-блоттеров, которые впитывают излишки кожного жира, не оставляя ощущения стянутости. Они также могут идти в комплекте с матирующей пудрой для дополнительного контроля блеска.



