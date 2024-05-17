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Певица Наташа Королёва показала своё школьное фото: живёт во мне слово пацана

Наташа Королёва показала, как выглядела в школьные годы

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Шоу-бизнес

Певица Наташа Королёва поделилась архивным снимком из школьного фотоальбома.

Наташа Королёва показала, как выглядела в школьные годы
Фото: https://www.instagram.com/koroleva__star by Инстаграм Наташи Королёвой is licensed under public doman

Накануне последних школьных звонков Наташа Королёва разместила в своём "Инстаграме"* чёрно-белое школьное фото. На снимке звезда запечатлена в советской школьной форме в белом фартучке.

"Но живёт во мне твое слово пацана", — гласит подпись к фотографии.

Она призвала своих подписчиков понастальгировать по школьному прошлому. Радость, дружба, первая любовь — такими словами певица охарактеризовала свои воспоминания о юности.

Ранее телеведущая Анфиса Чехова показала, как выглядела в 16 лет.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Наташа Королева - Палочка выручалочка (1992 г.)
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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