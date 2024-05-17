Певица Наташа Королёва показала своё школьное фото: живёт во мне слово пацана

Певица Наташа Королёва поделилась архивным снимком из школьного фотоальбома.
Накануне последних школьных звонков Наташа Королёва разместила в своём "Инстаграме"* чёрно-белое школьное фото. На снимке звезда запечатлена в советской школьной форме в белом фартучке.
"Но живёт во мне твое слово пацана", — гласит подпись к фотографии.
Она призвала своих подписчиков понастальгировать по школьному прошлому. Радость, дружба, первая любовь — такими словами певица охарактеризовала свои воспоминания о юности.
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* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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