Что делать, если полицейский унёс документы водителя в служебный автомобиль и не возвращает их

Юрист объяснил, как поступить, если сотрудник ГИБДД забрал документы и не отдаёт

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Владелец юридической компании поделился с порталом njcar. ru рекомендациями о том, как вести себя в такой ситуации. Согласно Административному регламенту МВД, сотрудники ДПС обязаны проводить все процедуры, связанные с проверкой транспортных средств, в минимально возможные сроки, учитывая конкретные обстоятельства. Если проверка затягивается более чем на пять минут, это уже является нарушением.

Фото: Официальный телеграм-канал ГИБДД России

Одним из способов решения проблемы является использование современных технологий. Рекомендуется включить видеозапись на смартфоне ещё до начала разговора с полицейскими. Через пять минут можно вежливо спросить у полицейских, почему они всё ещё удерживают документы и на каком основании.

Если в ответ на запрос водитель услышит о специальном рейде, стоит упомянуть статью 28.5 КоАП РФ, согласно которой при выявлении административного правонарушения полицейский должен незамедлительно составить протокол.

Если же нарушений не обнаружено, но документы всё ещё не возвращены, необходимо напомнить о статье 12.35 КоАП РФ ("Незаконное ограничение права на управление транспортным средством и его эксплуатацию").

Важно дать понять полицейским, что каждый момент задержки документов фиксируется на видео и будет приложен к официальной жалобе, направленной в прокуратуру и региональный главк МВД. Обычно после этого представители ГИБДД либо возвращают документы, либо объясняют причины задержки и сообщают, когда документы будут возвращены.