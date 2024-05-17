Уникальные наскальные рисунки в Судане: открытие возрастом 5000 лет

В Судане найдены наскальные рисунки возрастом 5000 лет

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Судана сообщили о значительном археологическом открытии: в пустыне Атбай были обнаружены наскальные рисунки, возраст которых составляет 5000 лет. Эти произведения искусства уникальны для раннего доисторического периода, не имея аналогов.

Фото: commons.wikimedia.org by José Manuel Benito is licensed under public domain

Эксперты считают, что такие высококачественные работы могли быть созданы только при условии длительного пребывания талантливых художников в этом регионе. Это свидетельствует о том, что климат тогда позволял сохранять пастбища и обеспечивать кочевников необходимыми ресурсами.

Научные исследования подтвердили, что в тот период Северная Африка испытывала "муссонные коллапсы", когда климатические изменения приводили к истощению пастбищ и массовой миграции населения. Вероятно, эти события способствовали перемещению кочевников к реке Нил, где началось формирование древних цивилизаций Египта и Нубии.

Эти находки могут существенно изменить наше представление о историческом развитии региона и роли изменения климата в этом процессе. Археологи убеждены, что наскальные рисунки являются важным источником информации о жизни людей в далеком прошлом и помогут лучше понять их культуру и традиции.