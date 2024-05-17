Уникальные наскальные рисунки в Судане: открытие возрастом 5000 лет

Власти Судана сообщили о значительном археологическом открытии: в пустыне Атбай были обнаружены наскальные рисунки, возраст которых составляет 5000 лет. Эти произведения искусства уникальны для раннего доисторического периода, не имея аналогов.
Эксперты считают, что такие высококачественные работы могли быть созданы только при условии длительного пребывания талантливых художников в этом регионе. Это свидетельствует о том, что климат тогда позволял сохранять пастбища и обеспечивать кочевников необходимыми ресурсами.
Научные исследования подтвердили, что в тот период Северная Африка испытывала "муссонные коллапсы", когда климатические изменения приводили к истощению пастбищ и массовой миграции населения. Вероятно, эти события способствовали перемещению кочевников к реке Нил, где началось формирование древних цивилизаций Египта и Нубии.
Эти находки могут существенно изменить наше представление о историческом развитии региона и роли изменения климата в этом процессе. Археологи убеждены, что наскальные рисунки являются важным источником информации о жизни людей в далеком прошлом и помогут лучше понять их культуру и традиции.
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