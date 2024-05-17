Этот сорт огурцов не требует опыления: плоды не перезревают и долго охраняют товарный вид

Сорт огурцов "СВ 4097 ЦВ F1"

0:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

"СВ 4097 ЦВ F1" — это высокоурожайный гибрид огурца, который обладает особыми свойствами. Он является партенокарпическим, что означает, что для его опыления не требуются пчёлы. Этот сорт формирует огурцы высокого качества, которые не перезревают и долго сохраняют товарный вид.

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Размер огурцов обычно составляет от 7 до 12 сантиметров. Они имеют насыщенную зелёную окраску и проявляют отличную адаптацию к различным почвенным и климатическим условиям.

Гибрид устойчив к неблагоприятным условиям, таким как недостаток или избыток питания, а также к переменам погоды. Он характеризуется ранним сроком созревания и обильным плодоношением. Благодаря своей устойчивости к различным заболеваниям, включая пероноспороз, этот сорт требует минимальных обработок и профилактических мероприятий.