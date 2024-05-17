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Этот сорт огурцов не требует опыления: плоды не перезревают и долго охраняют товарный вид

Сорт огурцов "СВ 4097 ЦВ F1"

0:59
Садоводство » Овощи

"СВ 4097 ЦВ F1" — это высокоурожайный гибрид огурца, который обладает особыми свойствами. Он является партенокарпическим, что означает, что для его опыления не требуются пчёлы. Этот сорт формирует огурцы высокого качества, которые не перезревают и долго сохраняют товарный вид.

Сорт огурцов "СВ 4097 ЦВ F1"
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Chastain is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Размер огурцов обычно составляет от 7 до 12 сантиметров. Они имеют насыщенную зелёную окраску и проявляют отличную адаптацию к различным почвенным и климатическим условиям.

Гибрид устойчив к неблагоприятным условиям, таким как недостаток или избыток питания, а также к переменам погоды. Он характеризуется ранним сроком созревания и обильным плодоношением. Благодаря своей устойчивости к различным заболеваниям, включая пероноспороз, этот сорт требует минимальных обработок и профилактических мероприятий.

Огурец СВ 4097 ЦВ F1 - новый стандарт качества.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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