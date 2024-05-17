Вкусный фруктовый салат из арбуза с амарантом и фетой: такое блюдо не стыдно предложить и гостям

Как приготовить салат из арбуза, феты и амаранта

Попробуйте этот удивительный салат из арбуза, феты и амаранта, который содержит множество полезных ингредиентов.

Фото: unsplash.com by Juja Han juja_han is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Богатые клетчаткой и витаминами А, В6 и С арбузы являются очень полезным продуктом, к тому же они содержат аминокислоты и ликопин, которые укрепляют иммунную систему.

Амарант богат антиоксидантами, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшает уровень "плохого" холестерина и помогает предотвратить выпадение волос.

Ингредиенты

2 чашки арбуза

4 столовые ложки лимонного сока

2 столовые ложки оливкового масла

1/2 стакана сыра фета

Чёрный перец по желанию

2 чашки промытой руколы

2 столовые ложки мёда

4 столовые ложки жареного амаранта

Соль по необходимости

Приготовление

Приготовьте заправку для салата: смешайте оливковое масло, свежий сок лимона, мёд, соль и чёрный перец. Добавьте в заправку руколу и хорошо перемешайте всю смесь. На тарелку выложите охлаждённые кусочки арбуза вместе с заправкой. Украсьте салат раскрошенной фетой и семенами амаранта.