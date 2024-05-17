Вкусный фруктовый салат из арбуза с амарантом и фетой: такое блюдо не стыдно предложить и гостям

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Как приготовить салат из арбуза, феты и амаранта

Еда

Попробуйте этот удивительный салат из арбуза, феты и амаранта, который содержит множество полезных ингредиентов.

Как приготовить салат из арбуза, феты и амаранта
Фото: unsplash.com by Juja Han juja_han is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Богатые клетчаткой и витаминами А, В6 и С арбузы являются очень полезным продуктом, к тому же они содержат аминокислоты и ликопин, которые укрепляют иммунную систему.

Амарант богат антиоксидантами, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшает уровень "плохого" холестерина и помогает предотвратить выпадение волос.

Ингредиенты

  • 2 чашки арбуза
  • 4 столовые ложки лимонного сока
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1/2 стакана сыра фета
  • Чёрный перец по желанию
  • 2 чашки промытой руколы
  • 2 столовые ложки мёда
  • 4 столовые ложки жареного амаранта
  • Соль по необходимости

Приготовление

Приготовьте заправку для салата: смешайте оливковое масло, свежий сок лимона, мёд, соль и чёрный перец. Добавьте в заправку руколу и хорошо перемешайте всю смесь. На тарелку выложите охлаждённые кусочки арбуза вместе с заправкой. Украсьте салат раскрошенной фетой и семенами амаранта.

Сезон арбузов! Делаю арбузный салат
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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