Вкусный фруктовый салат из арбуза с амарантом и фетой: такое блюдо не стыдно предложить и гостям

Попробуйте этот удивительный салат из арбуза, феты и амаранта, который содержит множество полезных ингредиентов.
Богатые клетчаткой и витаминами А, В6 и С арбузы являются очень полезным продуктом, к тому же они содержат аминокислоты и ликопин, которые укрепляют иммунную систему.
Амарант богат антиоксидантами, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшает уровень "плохого" холестерина и помогает предотвратить выпадение волос.
Приготовьте заправку для салата: смешайте оливковое масло, свежий сок лимона, мёд, соль и чёрный перец. Добавьте в заправку руколу и хорошо перемешайте всю смесь. На тарелку выложите охлаждённые кусочки арбуза вместе с заправкой. Украсьте салат раскрошенной фетой и семенами амаранта.
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