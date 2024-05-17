Финский журналист объяснил, как Россия обыграла Финляндию на ЧМ-2014 по хоккею: "Это была явная взятка"

Финский журналист обвинил Россию в подкупе судей в финале ЧМ-2014 по хоккею

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Финский журналист Пекка Ялонен выразил своё личное мнение относительно финального матча чемпионата мира по хоккею 2014 года.

Фото: flickr.com by Chase N. from Marysville, WA, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Финн заявил о возможном подкупе судей в пользу сборной России. Ялонен отметил, что по его мнению, наблюдались явные действия, которые были в пользу российской команды, и он нашел это весьма возмутительным, поскольку раньше, по его словам, ничего подобного он не видел.

"Это была явная взятка. Судьи были подкуплены. Это было возмутительно, я никогда не видел ничего подобного. Были очень явные действия в пользу одной из команд", — написал Ялонен в материале для Iltalehti.

В финале, который состоялся 25 мая 2014 года в Минске, сборная России победила сборную Финляндии со счётом 5:2. В ходе матча финны набрали 28 минут штрафного времени, в то время как у российской команды было лишь 12 минут.

ФИНАЛ ЧМ по хоккею 2014 Россия - Финляндия. 2014 IIHF WС FINAL Russia - Finland