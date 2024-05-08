Министр финансов Польши Анджей Доманьский заявил, что экономика страны не готова к переходу на евро, сообщает агентство "Прайм".
Доманьский отметил, что при оценке ситуации важно сохранять реалистичный взгляд.
"Необходимо быть реалистом. Я сам реалист и считаю, что факты очевидны — польская экономика сейчас не готова к введению евро", — подчеркнул министр.
Ранее президент Польши Анджей Дуда также высказался против введения европейской валюты, указав на существующие проблемы в еврозоне.
В интервью изданию Fakt он отметил, что польский злотый закреплен в конституции и обеспечивает определенный уровень финансовой и валютной безопасности.
После введения западных санкций и ограничения импорта нефтепродуктов, Россия переориентировала рынок сбыта своих энергоресурсов, сделав Турцию основным направлением поставок.