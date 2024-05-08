Евро подождет: министр финансов Польши объяснил, почему страна не готова к смене валюты

В Польше ответили, готова ли экономика страны к переходу на евро

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр финансов Польши Анджей Доманьский заявил, что экономика страны не готова к переходу на евро, сообщает агентство "Прайм".

Фото: flickr by Луис Хавьер Модино Мартинес is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Доманьский отметил, что при оценке ситуации важно сохранять реалистичный взгляд.

"Необходимо быть реалистом. Я сам реалист и считаю, что факты очевидны — польская экономика сейчас не готова к введению евро", — подчеркнул министр.

Ранее президент Польши Анджей Дуда также высказался против введения европейской валюты, указав на существующие проблемы в еврозоне.

В интервью изданию Fakt он отметил, что польский злотый закреплен в конституции и обеспечивает определенный уровень финансовой и валютной безопасности.