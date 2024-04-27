Тайна замерзших лягушек раскрыта: почему они не боятся холодов

В челябинском парке Таганай лягушки начали откладывать икру раньше срока

0:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Водоемы национального парка Таганай начали получать первые кладки лягушачьей икры на полторы недели раньше обычного времени.

Фото: Flickr by Rushen is licensed under CC BY-SA 2.0

Несмотря на недавнее похолодание, лягушки не чувствуют дискомфорта благодаря наличию естественного "антифриза" в их организме, который позволяет им выдерживать морозы и даже полностью замерзать на зиму, сообщает kursdela.biz.

В отличие от медведей, которые могут вернуться в берлогу после пробуждения из спячки, если погода внезапно изменится, лягушки, размороженные после зимы, остаются активными до конца сезона и не возвращаются к состоянию покоя.