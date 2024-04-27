Тайна замерзших лягушек раскрыта: почему они не боятся холодов

Водоемы национального парка Таганай начали получать первые кладки лягушачьей икры на полторы недели раньше обычного времени.
Несмотря на недавнее похолодание, лягушки не чувствуют дискомфорта благодаря наличию естественного "антифриза" в их организме, который позволяет им выдерживать морозы и даже полностью замерзать на зиму, сообщает kursdela.biz.
В отличие от медведей, которые могут вернуться в берлогу после пробуждения из спячки, если погода внезапно изменится, лягушки, размороженные после зимы, остаются активными до конца сезона и не возвращаются к состоянию покоя.
Коллеги артиста пришли ему на помощь.