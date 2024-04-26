Эта многолетняя лиана отлично растёт как в лесу, так и на открытых участках

Почему стоит выращивать клематис

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Клематис — это многолетняя лиана, которая растёт как в лесу, так и на открытых участках, предпочитая солнечное освещение для верхней части и тень для корней. Существует огромное количество сортов клематиса.

Фото: https://www.flickr.com/photos/calliope/2566658638/ by liz west from Boxborough, MA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Многие считают, что выращивать клематис сложно, но на самом деле это не так — нужно лишь захотеть!

Клематисы можно сажать и пересаживать в течение всего вегетационного периода, от весны до осени, обеспечивая их достаточным поливом в течение пары недель. Посадочную яму нужно заполнить перегноем, золой и песком, а затем посадить саженец и укрепить его. Важно оставить углубление около 8-10 см от уровня почвы, чтобы земля не задушила корни. Зеленые побеги нужно сразу подвязать, так как корневая шейка клематисов очень хрупкая.

Осенью все клематисы нужно обрезать на 20-25 см от земли. Молодые кусты можно укрыть дополнительным слоем земли, чтобы предотвратить их замачивание во время дождей.

Клематисы благодарные цветы, которые порадуют вас обилием красивых цветов при минимальном уходе!