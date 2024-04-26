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Эта многолетняя лиана отлично растёт как в лесу, так и на открытых участках

Почему стоит выращивать клематис

1:15
Садоводство » Цветы

Клематис — это многолетняя лиана, которая растёт как в лесу, так и на открытых участках, предпочитая солнечное освещение для верхней части и тень для корней. Существует огромное количество сортов клематиса.

Почему стоит выращивать клематис
Фото: https://www.flickr.com/photos/calliope/2566658638/ by liz west from Boxborough, MA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Многие считают, что выращивать клематис сложно, но на самом деле это не так — нужно лишь захотеть!

Клематисы можно сажать и пересаживать в течение всего вегетационного периода, от весны до осени, обеспечивая их достаточным поливом в течение пары недель. Посадочную яму нужно заполнить перегноем, золой и песком, а затем посадить саженец и укрепить его. Важно оставить углубление около 8-10 см от уровня почвы, чтобы земля не задушила корни. Зеленые побеги нужно сразу подвязать, так как корневая шейка клематисов очень хрупкая.

Осенью все клематисы нужно обрезать на 20-25 см от земли. Молодые кусты можно укрыть дополнительным слоем земли, чтобы предотвратить их замачивание во время дождей.

Клематисы благодарные цветы, которые порадуют вас обилием красивых цветов при минимальном уходе!

Клематисы для начинающих
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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