Эта многолетняя лиана отлично растёт как в лесу, так и на открытых участках

Клематис — это многолетняя лиана, которая растёт как в лесу, так и на открытых участках, предпочитая солнечное освещение для верхней части и тень для корней. Существует огромное количество сортов клематиса.
Многие считают, что выращивать клематис сложно, но на самом деле это не так — нужно лишь захотеть!
Клематисы можно сажать и пересаживать в течение всего вегетационного периода, от весны до осени, обеспечивая их достаточным поливом в течение пары недель. Посадочную яму нужно заполнить перегноем, золой и песком, а затем посадить саженец и укрепить его. Важно оставить углубление около 8-10 см от уровня почвы, чтобы земля не задушила корни. Зеленые побеги нужно сразу подвязать, так как корневая шейка клематисов очень хрупкая.
Осенью все клематисы нужно обрезать на 20-25 см от земли. Молодые кусты можно укрыть дополнительным слоем земли, чтобы предотвратить их замачивание во время дождей.
Клематисы благодарные цветы, которые порадуют вас обилием красивых цветов при минимальном уходе!
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