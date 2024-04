Ваш личный туроператор: ИИ в туризме помогает создать идеальный отпуск

Искусственный интеллект все чаще применяется для продвижения товаров и услуг, включая сферу туризма. Недавно банк "Тинькофф" представил своего нового "тревел-консультанта с ИИ", который помогает путешественникам планировать отпуск.

