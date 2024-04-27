Ваш личный туроператор: ИИ в туризме помогает создать идеальный отпуск

Заменит ли искусственный интеллект турагентов

Искусственный интеллект все чаще применяется для продвижения товаров и услуг, включая сферу туризма. Недавно банк "Тинькофф" представил своего нового "тревел-консультанта с ИИ", который помогает путешественникам планировать отпуск.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Разработчики утверждают, что программа способна учиться, адаптироваться к пользователю и соответствовать его запросам и предпочтениям. Она может искать билеты, туры, описывать достопримечательности — в общем, выполнять функции турагента.

Представители розницы разделились во мнениях относительно замены профессионалов туриндустрии искусственным интеллектом. Некоторые считают, что ни одна программа не сможет заменить живое общение и индивидуальный подход. Они приводят примеры чат-ботов, которые не всегда оказываются полезными. В то время как другие турагенты отмечают, что прогресс не стоит на месте, и новые технологии активно применяются в различных областях. Они предполагают, что "тревел-ассистент" может стать еще более развитым инструментом продаж в ближайшие годы.

Участники обсуждения также рассматривают возможность использования подобных технологий авиакомпаниями, туроператорами и другими участниками рынка. Некоторые предлагают защищать интересы розницы на законодательном уровне, чтобы предотвратить укрепление крупного бизнеса за счет малых и средних компаний.