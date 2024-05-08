Банкир Олег Тиньков* с крашеными яйцами заставил итальянцев кричать: "Воистину воскресе!"

Банкир Олег Тиньков* с размахом отпраздновал православную Пасху за границей.
Бизнесмен Олег Тиньков* опубликовал в "Инстаграме"** видео. На кадрах гражданин Кипра собрал вокруг себя толпу итальянцев у праздничного стола с куличами и крашенными пасхальными яйцами.
"Давайте тренируемся ещё раз. Христос воскресе!" — крикнул Тиньков толпе своих иностранных гостей.
Публика хором с акцентом ответила "Воистину воскресе".
"Молодцы. Великая Пасха" в городе Форте-дей-Марми", — объяснил предприниматель, угощая гостей жареными на вертеле молочными поросятами.
Форте-дей-Марми — итальянский приморский город и коммуна, расположенная в провинции Лукка.
* признан минюстом РФ иностранным агентом
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