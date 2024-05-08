Банкир Олег Тиньков* с крашеными яйцами заставил итальянцев кричать: "Воистину воскресе!"

Олег Тиньков* научил иностранцев кричать: "Воистину воскресе!"

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Банкир Олег Тиньков* с размахом отпраздновал православную Пасху за границей.

Фото: flickr.com by RichardBH from Hamilton, Canada is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Бизнесмен Олег Тиньков* опубликовал в "Инстаграме"** видео. На кадрах гражданин Кипра собрал вокруг себя толпу итальянцев у праздничного стола с куличами и крашенными пасхальными яйцами.

"Давайте тренируемся ещё раз. Христос воскресе!" — крикнул Тиньков толпе своих иностранных гостей.

Публика хором с акцентом ответила "Воистину воскресе".

"Молодцы. Великая Пасха" в городе Форте-дей-Марми", — объяснил предприниматель, угощая гостей жареными на вертеле молочными поросятами.

Форте-дей-Марми — итальянский приморский город и коммуна, расположенная в провинции Лукка.

* признан минюстом РФ иностранным агентом

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