Это экзотическое растение пользуется большой популярностью у ландшафтных дизайнеров: привлекает своей декоративностью

Каладиум — экзотическое растение из тропиков и субтропиков. Оно пользуется популярностью у ландшафтных дизайнеров и садоводов за свою декоративность. Его большие красивые листья различных оттенков, часто двухцветные, привлекают внимание, а его необычная форма и оригинальная расцветка привели к нескольким интересным народным названиям, таким как "Слоновьи уши", "Сердце Христа", "Крылья Ангела".
Капризность каладиума, обусловленная его тропическим происхождением, требует особого ухода. Растение предпочитает тёплые, хорошо освещённые места, но защищённые от прямых солнечных лучей и ветра. В холодных регионах его выкапывают на зиму, а в летнее время необходим обильный полив и частые опрыскивания. Важно помнить, что каладиум ядовит, поэтому при обращении с ним следует использовать перчатки.
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