Это экзотическое растение пользуется большой популярностью у ландшафтных дизайнеров: привлекает своей декоративностью

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Почему стоит посадить каладиум

0:57
Садоводство » Цветы

Каладиум — экзотическое растение из тропиков и субтропиков. Оно пользуется популярностью у ландшафтных дизайнеров и садоводов за свою декоративность. Его большие красивые листья различных оттенков, часто двухцветные, привлекают внимание, а его необычная форма и оригинальная расцветка привели к нескольким интересным народным названиям, таким как "Слоновьи уши", "Сердце Христа", "Крылья Ангела".

Почему стоит посадить каладиум
Фото: commons.wikimedia.org by Captain-tucker is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Капризность каладиума, обусловленная его тропическим происхождением, требует особого ухода. Растение предпочитает тёплые, хорошо освещённые места, но защищённые от прямых солнечных лучей и ветра. В холодных регионах его выкапывают на зиму, а в летнее время необходим обильный полив и частые опрыскивания. Важно помнить, что каладиум ядовит, поэтому при обращении с ним следует использовать перчатки.

Каладиум / Как посадить клубень каладиума
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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