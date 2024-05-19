Тропики у вас дома: приготовьте вкусный молочный коктейль из манго, ананаса и банана
Как приготовить тропический молочный коктейль
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Простой, вкусный и освежающий тропический молочный коктейль поможет вам пережить жару.
Фото: flickr.com by OiMax is licensed under CC BY 2.0.
Это восхитительный напиток, приготовленный из легкодоступных ингредиентов, таких как манго, ананас, бананы, ванильное мороженое, кокосовое молоко и мята. Добавление кокосового молока придаёт коктейлю сладкий ореховый вкус.
Ингредиенты
- 1 манго
- 1 чашка кокосового молока
- 4 банана
- 1/2 стакана ванильного мороженого
- 2 стакана молока
- 1/2 небольшого ананаса
- 1 веточка листьев мяты
- Сахар по необходимости
Приготовление
- Чтобы приготовить этот вкусный молочный коктейль, нарежьте ананас и манго кусочками. Очистите бананы и также нарежьте их кубиками.
- Затем добавьте фрукты в кухонный комбайн вместе с молоком, кокосовым молоком, ванильным мороженым, смешайте.
- Разлейте коктейль по бокалам и украсьте листиками мяты. Украсьте бокал ломтиком ананаса.
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Тропический молочный коктейль