Тропики у вас дома: приготовьте вкусный молочный коктейль из манго, ананаса и банана

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Как приготовить тропический молочный коктейль

1:04
Еда

Простой, вкусный и освежающий тропический молочный коктейль поможет вам пережить жару.

Как приготовить тропический молочный коктейль
Фото: flickr.com by OiMax is licensed under CC BY 2.0.

Это восхитительный напиток, приготовленный из легкодоступных ингредиентов, таких как манго, ананас, бананы, ванильное мороженое, кокосовое молоко и мята. Добавление кокосового молока придаёт коктейлю сладкий ореховый вкус.

Ингредиенты

  • 1 манго
  • 1 чашка кокосового молока
  • 4 банана
  • 1/2 стакана ванильного мороженого
  • 2 стакана молока
  • 1/2 небольшого ананаса
  • 1 веточка листьев мяты
  • Сахар по необходимости

Приготовление

  1. Чтобы приготовить этот вкусный молочный коктейль, нарежьте ананас и манго кусочками. Очистите бананы и также нарежьте их кубиками.
  2. Затем добавьте фрукты в кухонный комбайн вместе с молоком, кокосовым молоком, ванильным мороженым, смешайте.
  3. Разлейте коктейль по бокалам и украсьте листиками мяты. Украсьте бокал ломтиком ананаса.
Тропический молочный коктейль
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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