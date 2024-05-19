Тропики у вас дома: приготовьте вкусный молочный коктейль из манго, ананаса и банана

Как приготовить тропический молочный коктейль

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Простой, вкусный и освежающий тропический молочный коктейль поможет вам пережить жару.

Фото: flickr.com by OiMax is licensed under CC BY 2.0.

Это восхитительный напиток, приготовленный из легкодоступных ингредиентов, таких как манго, ананас, бананы, ванильное мороженое, кокосовое молоко и мята. Добавление кокосового молока придаёт коктейлю сладкий ореховый вкус.

Ингредиенты

1 манго

1 чашка кокосового молока

4 банана

1/2 стакана ванильного мороженого

2 стакана молока

1/2 небольшого ананаса

1 веточка листьев мяты

Сахар по необходимости

Приготовление

Чтобы приготовить этот вкусный молочный коктейль, нарежьте ананас и манго кусочками. Очистите бананы и также нарежьте их кубиками. Затем добавьте фрукты в кухонный комбайн вместе с молоком, кокосовым молоком, ванильным мороженым, смешайте. Разлейте коктейль по бокалам и украсьте листиками мяты. Украсьте бокал ломтиком ананаса.