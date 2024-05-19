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Китай готовится к массовому выкупу непроданных домов для спасения рынка недвижимости

Китай планирует масштабный выкуп миллионов непроданных домов

3:27
Недвижимость

Что произошло

Китай планирует масштабный выкуп миллионов непроданных домов
Фото: https://www.flickr.com/photos/87550627@N03/12363007275 by https://www.flickr.com/people/87550627@N03 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

Согласно данным Bloomberg, Государственный совет Китая рассматривает возможность предложить местным властям по всей стране выкупить миллионы непроданных домов. Это станет одной из самых амбициозных попыток спасти рынок недвижимости, который находится в кризисе. В марте продажи жилья в Китае упали почти на 47%, а предложение на рынке достигло самого высокого уровня с 2016 года.

Подробности

Китай уже проводил несколько пилотных программ по ликвидации избыточного жилищного фонда с помощью государственного финансирования, но новый план обещает быть гораздо масштабнее. По данным источников, местным государственным компаниям предложат купить дома у застройщиков с финансовыми трудностями по большим скидкам, используя кредиты от государственных банков. Многие из этих объектов недвижимости будут преобразованы в доступное жильё.

Министерство жилищного строительства Китая пока не подтвердило статус этого предложения. Возможно, потребуется несколько месяцев для изучения деталей плана и его жизнеспособности. Кризис в секторе недвижимости является одной из главных проблем второй по величине экономики мира.

Цитата

"Этот план может напрямую обеспечить ликвидность застройщикам и улучшить их финансовое положение, а также переработать избыточные запасы, — отметил Раймонд Ченг, руководитель отдела исследований недвижимости в Китае в CGS International Securities HK. — Однако потребуется значительное количество средств, не менее одного триллиона юаней, чтобы достичь значимого эффекта".

Предыстория

30 апреля Коммунистическая партия Китая пообещала рассмотреть новые подходы к смягчению кризиса на рынке недвижимости. Политбюро, состоящее из 24 самых высокопоставленных руководителей Китая, заявило о намерении страны найти способы "переварить" существующий жилищный фонд.

Ранее Пекин уже инициировал покупки жилья государством, но большинство менее масштабных инициатив не имели большого успеха. В начале 2023 года Народный банк Китая предоставил некоторым финансовым учреждениям 100 млрд юаней (€12,76 млрд) для помощи восьми городам в приобретении недвижимости для местных программ социальной аренды.

После заседания Политбюро несколько крупных городов, включая Ханчжоу, сняли все ограничения на покупку жилья, чтобы стимулировать сделки. Более 50 китайских городов запустили программы "обмена", предлагая жителям стимулы продавать старые дома и переоборудовать их в новые для повышения спроса.

Контекст

По официальным данным, в прошлом году количество непроданного жилья в Китае выросло до более чем 334 миллионов квадратных метров, что является самым высоким показателем с 2016 года. По оценкам Tianfeng Securities, освоение этих запасов за 18 месяцев обойдётся правительству как минимум в 7 триллионов юаней (около €8,93 млрд), или 78% дефицита бюджета Китая в этом году.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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