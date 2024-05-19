Пэрис Хилтон рассказала о своем секретном опыте "беременности"

Пэрис Хилтон использовала накладной живот, чтобы почувствовать себя беременной

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Пэрис Хилтон поделилась необычным опытом, который она использовала, чтобы испытать ощущения беременности.

Фото: инстаграм аккаунт Пэрис Хилтон

Поскольку ее дети, сын Феникс и дочь Лондон, родились благодаря услугам суррогатной матери, Хилтон не могла физически испытать беременность. Чтобы узнать, каково это, она приобрела накладной живот, который носила дома.

Этот аксессуар помогал ей чувствовать себя беременной, несмотря на то, что он был искусственным. Пэрис заявила, что испытала настоящее счастье, представляя, каково это — носить ребенка.