Пэрис Хилтон рассказала о своем секретном опыте "беременности"

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Пэрис Хилтон использовала накладной живот, чтобы почувствовать себя беременной

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Шоу-бизнес

Пэрис Хилтон поделилась необычным опытом, который она использовала, чтобы испытать ощущения беременности.

Пэрис Хилтон использовала накладной живот, чтобы почувствовать себя беременной
Фото: инстаграм аккаунт Пэрис Хилтон

Поскольку ее дети, сын Феникс и дочь Лондон, родились благодаря услугам суррогатной матери, Хилтон не могла физически испытать беременность. Чтобы узнать, каково это, она приобрела накладной живот, который носила дома.

Этот аксессуар помогал ей чувствовать себя беременной, несмотря на то, что он был искусственным. Пэрис заявила, что испытала настоящее счастье, представляя, каково это — носить ребенка.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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