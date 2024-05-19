Эксперт раскрывает секреты выбора идеального Hyundai Solaris на вторичке

Автоэксперт Зиновьев рассказал, как выбрать удачный Hyundai Solaris на вторичке

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Если спросить у современного российского автолюбителя, какую машину он предпочел бы, ответы могут быть разными, но для большинства важна надежность. Надежность, по мнению многих, заключается в отсутствии вариатора и турбины. И в этом есть доля правды. Кроме того, желательно уложиться в бюджет до миллиона рублей.

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За эту сумму можно найти автомобили с пробегом свыше 100 тысяч км, а иногда и до 200-300 тысяч км. Естественно, такие автомобили стоит выбирать в наиболее надёжной комплектации — с атмосферным двигателем и классической автоматической коробкой передач.

Таких вариантов на самом деле немало. Эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев провёл подробный обзор бюджетных иномарок с АКП и выделил несколько действительно удачных моделей. Одна из них — это бестселлер и настоящая жемчужина российского авторынка. Речь идет о Hyundai Solaris.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт журнала "За рулём":

— За 1 млн рублей доступны все варианты первого поколения Hyundai Solaris (до 2017 года), в том числе с пробегами менее 150 тысяч км. Также можно найти ранние модели второго поколения.

За те же деньги продаются и Kia Rio третьего или четвертого поколения, которые по сути являются теми же Solaris, но в другом кузове. Однако на вторичном рынке Solaris в среднем стоит чуть дешевле.

Современные шестиступенчатые автоматы A6GF1 у корейских автомобилей тоже не вызывают особых нареканий — они появились после рестайлинга 2014 года в связке с моторами 1.6. Но при больших пробегах предпочтительнее старый четырехступенчатый A4CF1.

Этот автомат конструктивно аналогичен ещё более надежному агрегату Mitsubishi F4A42, знакомому по девятому Лансеру. Он может быть медлительным и чувствительным к загрязнению масла, но в целом выдерживает до 250 тысяч км до капитального ремонта. После рестайлинга его стали устанавливать на мотор 1.4 (G4FA, 107 л. с.).

Вероятно, это оптимальный выбор — по надежности и ресурсу 1.4 не уступает 1.6, реже страдает задиром, а его меньший крутящий момент благоприятно сказывается на состоянии автомата. Разница в 16 л. с. при спокойной езде (что полезно для всех трансмиссий) почти неощутима. Не зря двигатель 1.4 так популярен у таксистов.