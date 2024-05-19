Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Турции запретили ночные купания на пляжах ради защиты черепах
Как приготовить тропический молочный коктейль
Почему стоит посадить каладиум
Режиссёр "Донни Дарко" снимает приквел к "Сказкам юга"
Названы причины роста стоимости серебра
Автоэксперт Зиновьев рассказал, как выбрать удачный Hyundai Solaris на вторичке
Режиссёр Вайсберг заявил, что Собчак идеально сыграла в фильме "Гитлер, капут!"
Китай планирует масштабный выкуп миллионов непроданных домов
Каковы причины появления целлюлита и можно ли избавиться от него
Марцел Личка пообещал, что "Динамо" будет "играть на победу" с "Краснодаром"

Тренер "Динамо" Личка пообещал выиграть у "Краснодара"

1:30
Спорт

Член совета директоров клуба "Динамо" Сергей Степашин поделился информацией о своей беседе с главным тренером команды Марцелом Личкой и владельцем футбольной команды "Краснодар" Сергеем Галицким относительно борьбы за чемпионский титул в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Тренер "Динамо" Личка пообещал выиграть у "Краснодара"
Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Степашин получил от Лички футболку в качестве подарка и попросил его не играть на ничью, поскольку ничья не приводит к победе. Личка заверил его, что команда будет играть на победу.

"Раскрою маленькую тайну. Мы вчера с Марцелом Личкой переговорили. Он мне, кстати, футболку подарил сразу после матча. Я ему сказал: "Только не играть на ничью". У нас и в сборной были проблемы. Играя на ничью, никогда не выигрываешь. Он говорит: "Да нет, будем играть на победу", — сказал Степашин, которого цитирует "КП Спорт".

Примерно месяц назад Степашин обсуждал футбольные вопросы с Галицким и в ходе беседы Галицкий выразил желание, чтобы заключительный матч сезона между "Динамо" и "Краснодаром" определил чемпиона страны.

Сейчас "Динамо" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ со 56 очками, в то время как "Краснодар" находится на второй позиции с 53 очками. Заключительный матч между двумя командами состоится в субботу, 25 мая.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Отношение к российским туристам в Европе и Турции: реальные истории и мнения

Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".

Турист рассказал про отношение европейцев к русским
Садальский объяснил, что не приглашает родню к себе домой
Станислав Садальский признался, что перестал звать свою родню к себе домой
Как поливать томаты в теплице? Делимся секретами
Купили розу для сада? Рассказываем, что с ней делать после покупки
Западные СМИ бьют тревогу из-за "секретного оружия Путина" Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Обгон патрульной машины: когда это законно и как избежать неприятностей
Как развить красивую осанку: профилактика спинных проблем
Почему волосы седеют в молодом возрасте: причины и привычки
Почему волосы седеют в молодом возрасте: причины и привычки
Последние материалы
Как приготовить тропический молочный коктейль
Почему стоит посадить каладиум
Режиссёр "Донни Дарко" снимает приквел к "Сказкам юга"
Названы причины роста стоимости серебра
Автоэксперт Зиновьев рассказал, как выбрать удачный Hyundai Solaris на вторичке
Режиссёр Вайсберг заявил, что Собчак идеально сыграла в фильме "Гитлер, капут!"
Китай планирует масштабный выкуп миллионов непроданных домов
Тренер "Динамо" Личка пообещал выиграть у "Краснодара"
Каковы причины появления целлюлита и можно ли избавиться от него
Челябинский студент предоставил новейшую биоупаковку из водрослей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников