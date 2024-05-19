Марцел Личка пообещал, что "Динамо" будет "играть на победу" с "Краснодаром"

Тренер "Динамо" Личка пообещал выиграть у "Краснодара"

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Член совета директоров клуба "Динамо" Сергей Степашин поделился информацией о своей беседе с главным тренером команды Марцелом Личкой и владельцем футбольной команды "Краснодар" Сергеем Галицким относительно борьбы за чемпионский титул в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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Степашин получил от Лички футболку в качестве подарка и попросил его не играть на ничью, поскольку ничья не приводит к победе. Личка заверил его, что команда будет играть на победу.

"Раскрою маленькую тайну. Мы вчера с Марцелом Личкой переговорили. Он мне, кстати, футболку подарил сразу после матча. Я ему сказал: "Только не играть на ничью". У нас и в сборной были проблемы. Играя на ничью, никогда не выигрываешь. Он говорит: "Да нет, будем играть на победу", — сказал Степашин, которого цитирует "КП Спорт".

Примерно месяц назад Степашин обсуждал футбольные вопросы с Галицким и в ходе беседы Галицкий выразил желание, чтобы заключительный матч сезона между "Динамо" и "Краснодаром" определил чемпиона страны.

Сейчас "Динамо" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ со 56 очками, в то время как "Краснодар" находится на второй позиции с 53 очками. Заключительный матч между двумя командами состоится в субботу, 25 мая.