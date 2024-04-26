Бывший тренер "Зенита" сообщил, что верит в победу сине-бело-голубых

Экс-тренер "Зенита" Петржела: у "Краснодара" появился шанс выиграть чемпионат

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Бывший тренер футбольного клуба "Зенит" Властимил Петржела считает, что благодаря последнему поражению сине-бело-голубых у "Краснодара" появился шанс выиграть чемпионат России.

Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сейчас "Зенит" занимает первое место в РПЛ, а "Краснодар" — второе с отрывом в одно очко.

"Поражение "Зенита" стало неожиданным. Это говорит о том, что Питер уже не так доминирует, как много лет назад. Я все еще верю в сине-бело-голубых", — сказал Петржела "СЭ".

Добавим, что "Зенит" с 50 очками все еще лидирует в РПЛ.