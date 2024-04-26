Бывший тренер "Зенита" сообщил, что верит в победу сине-бело-голубых

Бывший тренер футбольного клуба "Зенит" Властимил Петржела считает, что благодаря последнему поражению сине-бело-голубых у "Краснодара" появился шанс выиграть чемпионат России.
Сейчас "Зенит" занимает первое место в РПЛ, а "Краснодар" — второе с отрывом в одно очко.
"Поражение "Зенита" стало неожиданным. Это говорит о том, что Питер уже не так доминирует, как много лет назад. Я все еще верю в сине-бело-голубых", — сказал Петржела "СЭ".
Добавим, что "Зенит" с 50 очками все еще лидирует в РПЛ.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".