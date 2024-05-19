Турция вводит штрафы в размере 12 тысяч долларов за ночное купание для защиты черепах-логгерхедов

В Турции запретили ночные купания на пляжах ради защиты черепах

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Любителям ночных купаний в Турции придётся заплатить штраф в размере 12 тысяч долларов. В число таких мест входят 20 пляжей в Анталье, Мугле и других провинциях, сообщает портал Mir24. TV.

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На этих пляжах обитают краснокнижные черепахи-логгерхеды, которые откладывают свои яйца в песке. С июля начинают вылупляться детёныши, пытающиеся добраться до воды, однако успех сопутствует лишь немногим из них.

С мая по сентябрь, с 20:00 до 08:00, на пляжах запрещено купание. В это время также нельзя разводить костры и мангалы, ставить палатки или въезжать на пляж на транспортных средствах.

В этом году штраф за нарушение данных правил составляет 387 тысяч 141 лиру (более 12 тысяч долларов). Для контроля за соблюдением порядка на пляжах установлены камеры видеонаблюдения.