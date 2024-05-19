Турция вводит штрафы в размере 12 тысяч долларов за ночное купание для защиты черепах-логгерхедов

Любителям ночных купаний в Турции придётся заплатить штраф в размере 12 тысяч долларов. В число таких мест входят 20 пляжей в Анталье, Мугле и других провинциях, сообщает портал Mir24. TV.
На этих пляжах обитают краснокнижные черепахи-логгерхеды, которые откладывают свои яйца в песке. С июля начинают вылупляться детёныши, пытающиеся добраться до воды, однако успех сопутствует лишь немногим из них.
С мая по сентябрь, с 20:00 до 08:00, на пляжах запрещено купание. В это время также нельзя разводить костры и мангалы, ставить палатки или въезжать на пляж на транспортных средствах.
В этом году штраф за нарушение данных правил составляет 387 тысяч 141 лиру (более 12 тысяч долларов). Для контроля за соблюдением порядка на пляжах установлены камеры видеонаблюдения.
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