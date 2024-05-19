Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пэрис Хилтон использовала накладной живот, чтобы почувствовать себя беременной
Почему кот пытается сбежать из дома: у него на то есть веские причины
Как приготовить тропический молочный коктейль
Почему стоит посадить каладиум
Режиссёр "Донни Дарко" снимает приквел к "Сказкам юга"
Названы причины роста стоимости серебра
Автоэксперт Зиновьев рассказал, как выбрать удачный Hyundai Solaris на вторичке
Режиссёр Вайсберг заявил, что Собчак идеально сыграла в фильме "Гитлер, капут!"
Китай планирует масштабный выкуп миллионов непроданных домов
Турция вводит штрафы в размере 12 тысяч долларов за ночное купание для защиты черепах-логгерхедов

В Турции запретили ночные купания на пляжах ради защиты черепах

1:02
Туризм

Любителям ночных купаний в Турции придётся заплатить штраф в размере 12 тысяч долларов. В число таких мест входят 20 пляжей в Анталье, Мугле и других провинциях, сообщает портал Mir24. TV.

В Турции запретили ночные купания на пляжах ради защиты черепах
Фото: commons.wikimedia.org by Dcrjsr is licensed under CC BY 3.0

На этих пляжах обитают краснокнижные черепахи-логгерхеды, которые откладывают свои яйца в песке. С июля начинают вылупляться детёныши, пытающиеся добраться до воды, однако успех сопутствует лишь немногим из них.

С мая по сентябрь, с 20:00 до 08:00, на пляжах запрещено купание. В это время также нельзя разводить костры и мангалы, ставить палатки или въезжать на пляж на транспортных средствах.

В этом году штраф за нарушение данных правил составляет 387 тысяч 141 лиру (более 12 тысяч долларов). Для контроля за соблюдением порядка на пляжах установлены камеры видеонаблюдения.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Отношение к российским туристам в Европе и Турции: реальные истории и мнения

Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".

Турист рассказал про отношение европейцев к русским
Садальский объяснил, что не приглашает родню к себе домой
Станислав Садальский признался, что перестал звать свою родню к себе домой
Как поливать томаты в теплице? Делимся секретами
Купили розу для сада? Рассказываем, что с ней делать после покупки
Западные СМИ бьют тревогу из-за "секретного оружия Путина" Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Обгон патрульной машины: когда это законно и как избежать неприятностей
Как развить красивую осанку: профилактика спинных проблем
Почему волосы седеют в молодом возрасте: причины и привычки
Почему волосы седеют в молодом возрасте: причины и привычки
Последние материалы
Как приготовить тропический молочный коктейль
Почему стоит посадить каладиум
Режиссёр "Донни Дарко" снимает приквел к "Сказкам юга"
Названы причины роста стоимости серебра
Автоэксперт Зиновьев рассказал, как выбрать удачный Hyundai Solaris на вторичке
Режиссёр Вайсберг заявил, что Собчак идеально сыграла в фильме "Гитлер, капут!"
Китай планирует масштабный выкуп миллионов непроданных домов
Тренер "Динамо" Личка пообещал выиграть у "Краснодара"
Каковы причины появления целлюлита и можно ли избавиться от него
Челябинский студент предоставил новейшую биоупаковку из водрослей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников