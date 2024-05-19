Кошка сбегает из дома: вся правда о том, что происходит в ее голове

Кажется, у вашего питомца есть все для комфортной жизни, но он постоянно пытается сбежать из дома.
Давайте разберемся, почему ваш пушистый друг так себя ведет.
Самая распространенная причина, которая манит кошку за порог, — простое любопытство.
Новые звуки, виды и запахи побуждают ее искать приключения, и инстинкты берут верх.
Другая частая причина — нечто, похожее на человеческую ревность.
Такие повадки могут проявляться, если в доме появляется новый питомец или человек.
Кроме того, кошка может покинуть дом, если плохо себя чувствует.
В этом случае поиски более спокойного места заставляют любимца уйти подальше от дома.
Наконец, побег может быть вызван сильным стрессом или испугом.
В таком состоянии кот не контролирует свои действия, что может привести к печальным последствиям.
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