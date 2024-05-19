Кошка сбегает из дома: вся правда о том, что происходит в ее голове

Почему кот пытается сбежать из дома: у него на то есть веские причины

0:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кажется, у вашего питомца есть все для комфортной жизни, но он постоянно пытается сбежать из дома.

Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Давайте разберемся, почему ваш пушистый друг так себя ведет.

Самая распространенная причина, которая манит кошку за порог, — простое любопытство.

Новые звуки, виды и запахи побуждают ее искать приключения, и инстинкты берут верх.

Другая частая причина — нечто, похожее на человеческую ревность.

Такие повадки могут проявляться, если в доме появляется новый питомец или человек.

Кроме того, кошка может покинуть дом, если плохо себя чувствует.

В этом случае поиски более спокойного места заставляют любимца уйти подальше от дома.

Наконец, побег может быть вызван сильным стрессом или испугом.

В таком состоянии кот не контролирует свои действия, что может привести к печальным последствиям.