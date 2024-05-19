Российский студент изобрел биоупаковку из водрослей

Студент магистратуры экологического университета ЧелГУ по имени Сергей Маринин придумал новый вид биоупаковки под названием альгокартон — это упаковка, которая разлагается и изготовлена из микроскопических водорослей с необходимой упругостью и прочностью.
По сути, биоупаковка из таких водорослей представляет собой инновационный и перспективный материал для упаковки, который в долгосрочной перспективе позволит избежать использования пластика и даже бумаги в пользу экологически чистых материалов.
Обычный карточный материал производится из целлюлозы, которая практически не растворяется в воде, что в конечном итоге загрязняет окружающую среду. Что касается пластика, его негативное воздействие на экологию хорошо известно.
Водоросли, являющиеся вторым по объему добычи продуктом после рыбы, широко используются в пищевой промышленности во многих странах, и в некоторых местах они любят включать в рацион питания.
Сергей Маринин получил грант в размере полумиллиона рублей от Фонда содействия развитию малых предприятий в области научно-технических инноваций, победив в соответствующем конкурсе.
В ближайшем будущем Сергей планирует завершить исследования свойств водорослей для улучшения их характеристик, чтобы получить надежное сырье для массового производства. После этого он собирается разработать полноценную технологию производства альгокартона и подать заявку на патент.
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