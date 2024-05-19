Российский студент изобрел биоупаковку из водрослей

Челябинский студент предоставил новейшую биоупаковку из водрослей

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Студент магистратуры экологического университета ЧелГУ по имени Сергей Маринин придумал новый вид биоупаковки под названием альгокартон — это упаковка, которая разлагается и изготовлена из микроскопических водорослей с необходимой упругостью и прочностью.

Фото: commons.wikimedia.org by Филипп Буржон is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По сути, биоупаковка из таких водорослей представляет собой инновационный и перспективный материал для упаковки, который в долгосрочной перспективе позволит избежать использования пластика и даже бумаги в пользу экологически чистых материалов.

Обычный карточный материал производится из целлюлозы, которая практически не растворяется в воде, что в конечном итоге загрязняет окружающую среду. Что касается пластика, его негативное воздействие на экологию хорошо известно.

Водоросли, являющиеся вторым по объему добычи продуктом после рыбы, широко используются в пищевой промышленности во многих странах, и в некоторых местах они любят включать в рацион питания.

Сергей Маринин получил грант в размере полумиллиона рублей от Фонда содействия развитию малых предприятий в области научно-технических инноваций, победив в соответствующем конкурсе.

В ближайшем будущем Сергей планирует завершить исследования свойств водорослей для улучшения их характеристик, чтобы получить надежное сырье для массового производства. После этого он собирается разработать полноценную технологию производства альгокартона и подать заявку на патент.