Целлюлит: мифы и реальность

Каковы причины появления целлюлита и можно ли избавиться от него

1:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Целлюлит, вечная забота многих женщин, часто воспринимается как косметический дефект, которого стоит избавиться любой ценой. Однако наше представление о нем часто не соответствует реальности.

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Целлюлит выглядит как неровности на коже, напоминающие шкурку апельсина или творог, преимущественно появляющиеся на бедрах и ягодицах. Хотя он чаще встречается у женщин, это не означает, что мужчины не подвержены этой проблеме. Просто общество меньше обращает на это внимание у мужчин.

Целлюлит не является заболеванием, а скорее эстетической особенностью, присущей большинству женщин. Он не влияет на обмен веществ или показатели анализов и не требует лечения. Однако важно различать целлюлит и липедему, воспаление жировой клетчатки, которая требует медицинского вмешательства.

Появление целлюлита может быть обусловлено различными факторами, включая наследственность, возраст, уровень эстрогенов и образ жизни. Даже стройные женщины могут столкнуться с этой проблемой. Домашние средства могут помочь смягчить внешний вид целлюлита, но для более эффективных результатов часто требуются салонные процедуры.

Таким образом, хотя избавиться от целлюлита полностью в домашних условиях практически невозможно, регулярное применение средств с кофеином и ретинолом может помочь улучшить состояние кожи в длительной перспективе.