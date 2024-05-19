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Целлюлит: мифы и реальность

Каковы причины появления целлюлита и можно ли избавиться от него

1:31
Моя семья » Красота и стиль

Целлюлит, вечная забота многих женщин, часто воспринимается как косметический дефект, которого стоит избавиться любой ценой. Однако наше представление о нем часто не соответствует реальности.

Каковы причины появления целлюлита и можно ли избавиться от него
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Целлюлит выглядит как неровности на коже, напоминающие шкурку апельсина или творог, преимущественно появляющиеся на бедрах и ягодицах. Хотя он чаще встречается у женщин, это не означает, что мужчины не подвержены этой проблеме. Просто общество меньше обращает на это внимание у мужчин.

Целлюлит не является заболеванием, а скорее эстетической особенностью, присущей большинству женщин. Он не влияет на обмен веществ или показатели анализов и не требует лечения. Однако важно различать целлюлит и липедему, воспаление жировой клетчатки, которая требует медицинского вмешательства.

Появление целлюлита может быть обусловлено различными факторами, включая наследственность, возраст, уровень эстрогенов и образ жизни. Даже стройные женщины могут столкнуться с этой проблемой. Домашние средства могут помочь смягчить внешний вид целлюлита, но для более эффективных результатов часто требуются салонные процедуры.

Таким образом, хотя избавиться от целлюлита полностью в домашних условиях практически невозможно, регулярное применение средств с кофеином и ретинолом может помочь улучшить состояние кожи в длительной перспективе.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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