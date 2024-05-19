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Серебро бьёт рекорды: эксперты прогнозируют рост стоимости драгметалла

Названы причины роста стоимости серебра

1:54
Экономика

Серебро демонстрирует уверенный рост, недавно побив новый рекорд в 30 долларов за тройскую унцию, что является максимумом с 2013 года.

Названы причины роста стоимости серебра
Фото: commons.wikimedia.org by Mauro Cateb is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эксперты указывают на два ключевых фактора, влияющих на динамику рынка: Центробанки активно увеличивают долю золота в своих резервах, в то время как серебро пользуется высоким спросом в промышленности.

Богдан Зварич из Банки.ру отметил, что рынок серебра остаётся дефицитным, с мощностями производства, покрывающими менее 90% потребностей. Этот дефицит, по его мнению, способствует дальнейшему росту цен, который может достичь 40 долларов за унцию, если не будет значительного замедления мировой экономики или ужесточения денежно-кредитной политики США.

Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал" подчеркнул, что инвестиции в серебро оправданы только при наличии глубокого понимания рынка и ожиданиях дальнейшего роста цен, особенно учитывая его важную роль в солнечной энергетике, где доминирует Китай.

Алексей Михеев из "ВТБ Мои Инвестиции" также отметил, что более 60% мирового производства серебра потребляется промышленностью, особенно для производства солнечных панелей. В 2023 году спрос на серебро для этой отрасли вырос на 64% по сравнению с предыдущим годом, сообщает "Российская газета". Он подчеркнул, что рынок серебра остается дефицитным, и производство не может быстро адаптироваться к росту цен, что поддерживает долгосрочный рост цен на металл. Михеев прогнозирует, что цена серебра может продолжить расти и в ближайшие годы достичь 40 долларов за унцию, при этом соотношение цен золота к серебру будет постепенно нормализоваться.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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