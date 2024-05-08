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Почему коты трогают лапой воду в блюдце: причины такого странного поведения

Эксперты ответили, для чего кошки трогают лапой воду в миске

1:11
Зоосфера » Кошки

Коты, которые обычно избегают водных процедур, порой действуют вопреки своей природе.

Эксперты ответили, для чего кошки трогают лапой воду в миске
Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Эти необычные проявления поведения включают моменты, когда кошка или кот начинает играть лапой с водой в миске перед тем, как пить. Как можно объяснить такие действия?

В некоторых случаях, вместо того чтобы сразу начать пить, животное может касаться воды лапой, а затем облизывать ее. Бывает и так, что кошка бросает в миску с водой посторонние предметы, например, корм.

Точный ответ на вопрос о причинах такого поведения дать сложно, однако специалисты предлагают несколько объяснений.

Причины, по которым кошка может трогать воду:

  • Кошка проверяет наличие воды в миске и оценивает расстояние до её поверхности, чтобы избежать попадания воды в нос.
  • Животное может просто развлекаться, особенно молодые кошки, которые могут даже выплеснуть воду.
  • Возможно, кошке неудобно пить воду из-за возраста или других факторов.

В целом, такое поведение считается нормальным, и нет необходимости отучать питомца от подобных привычек.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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