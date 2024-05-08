Почему коты трогают лапой воду в блюдце: причины такого странного поведения

Коты, которые обычно избегают водных процедур, порой действуют вопреки своей природе.
Эти необычные проявления поведения включают моменты, когда кошка или кот начинает играть лапой с водой в миске перед тем, как пить. Как можно объяснить такие действия?
В некоторых случаях, вместо того чтобы сразу начать пить, животное может касаться воды лапой, а затем облизывать ее. Бывает и так, что кошка бросает в миску с водой посторонние предметы, например, корм.
Точный ответ на вопрос о причинах такого поведения дать сложно, однако специалисты предлагают несколько объяснений.
Причины, по которым кошка может трогать воду:
В целом, такое поведение считается нормальным, и нет необходимости отучать питомца от подобных привычек.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.