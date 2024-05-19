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Частные инвесторы захватывают рынок офисной недвижимости Москвы

Рекордная активность частных инвестиций на рынке офисов Москвы

2:21
Недвижимость

Розничные инвесторы демонстрируют рекордную активность на рынке офисной недвижимости Москвы, заявила руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай на конференции "Ъ" в рамках выставки-форума MALLPIC 3.0. По ее словам, если раньше объем розничных сделок не учитывался из-за их малого размера, то в 2023 году розничные инвесторы вложили 48 млрд руб., а институциональные инвесторы — 135 млрд руб. В первом квартале 2024 года розничные инвестиции составили 14 млрд руб., тогда как институциональные — только 9 млрд руб.

Рекордная активность частных инвестиций на рынке офисов Москвы
Фото: commons.wikimedia.org by Smallworldsocial is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Ранее инвесторы входили в офисную недвижимость с суммами от 500 млн руб., что делало их крупными покупателями. Но с 2022 года частные инвесторы получили доступ к этому сегменту, что привело к рекордным объемам вложений", — отметила госпожа Ногай.

Эксперт выделила ключевые причины притока частного капитала: появление уникальных продуктов, репатриация капитала и текущие рыночные условия.

Она также сообщила, что объем сделок на офисном рынке достиг рекордных 2 млн кв. м в 2023 году, при этом уровень вакантных площадей стремительно снижается. Ключевые собственники повышают ставки аренды до 15% для некоторых зданий. За последние десять лет в офисную недвижимость России было инвестировано 904 млрд руб., при этом доля Москвы составила 87%.

Как ранее писал "Ъ", ввод офисов в Москве в 2024 году может обновить десятилетний рекорд, увеличившись в четыре раза до 1,23 млн кв. м с 283 тыс. кв. м в прошлом году. Однако консультанты предупреждают, что уже в этом году активность арендаторов и покупателей может снизиться, а с 2025 года ввод офисной недвижимости вернется к стандартным значениям.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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