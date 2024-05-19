Георгий Джикия рассказал, что бы сделал, если бы "Спартак" предложил ему остаться

Защитник московского клуба "Спартак" Георгий Джикия заявил, что он бы остался в команде, если бы получил предложение о продлении контракта.
По словам футболиста, ему не поступило такого предложения, поэтому он не может остаться в клубе.
"Если было бы предложение от клуба, то я бы остался. Но, к сожалению, этого не было", — сказал Джикия, слова которого передаёт "Чемпионат".
Джикия перешел в "Спартак" из "Амкара" в декабре 2016 года и сыграл 215 матчей за красно-белых, забив пять голов и сделав 11 результативных передач. В текущем сезоне Джикия принял участие в 12 матчах, но пока не отметился результативными действиями.
Согласно информации портала Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в €5 млн.
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