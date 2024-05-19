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Георгий Джикия рассказал, что бы сделал, если бы "Спартак" предложил ему остаться

Футболист Джикия признался, что остался бы в "Спартаке", если бы клуб ему предложил

0:55
Спорт

Защитник московского клуба "Спартак" Георгий Джикия заявил, что он бы остался в команде, если бы получил предложение о продлении контракта.

Футболист Джикия признался, что остался бы в "Спартаке", если бы клуб ему предложил
Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По словам футболиста, ему не поступило такого предложения, поэтому он не может остаться в клубе.

"Если было бы предложение от клуба, то я бы остался. Но, к сожалению, этого не было", — сказал Джикия, слова которого передаёт "Чемпионат".

Джикия перешел в "Спартак" из "Амкара" в декабре 2016 года и сыграл 215 матчей за красно-белых, забив пять голов и сделав 11 результативных передач. В текущем сезоне Джикия принял участие в 12 матчах, но пока не отметился результативными действиями.

Согласно информации портала Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в €5 млн.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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